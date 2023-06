Marina Maljković bez kritika na račun košarkašica: 'Naš najveći cilj je da izborimo kvalifikacije za Pariz'

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije doživela je težak poraz od reprezentacije Belgije u četvrtfinalu Evrobasketa u Ljubljani. Naše devojke nisu imale nikakve šanse protiv jednog od glavnih favorita ovogodišnjeg Evropskog šampionata - 93:53.

Selektorka Marina Maljković nije mnogo kritikovala svoje devojke, svesna kvaliteta koji poseduje Belgija.

- Ništa, da je ekipa Belgije jasno veliki favorit. Imaju ponajbolju igračicu Emu Meseman, koja apsolutno dominira. Potpuno zasluženo su došle do pobede. Ovo je realnost, znate kako. Napravili su veliku prednost na početku i nama je bilo teško posle toga da se vratimo. Videli ste procente. Imali su 60% za tri u jednom momentu. Mi smo sve promašili i jako je teško vratiti se kada gubimo 20, 30, 40 razlike. Čestitam ekipi Belgije, jasno je što su glavni kandidati za zlato. Ja im to i želim.

Kaže da je sada glavni cilj plasirati se u kvalifikacije za Olimpijske igre koje se naredne godine održavaju u Parizu.

- To je apsolutno velika motivacija. Pitanje je naše stanje. Aleksandra Crvendakić je propustila početak, ona nije na željenom nivou, imamo dosta problema. Pokušaćemo da se skupimo za Crnu Goru, to je cilj Evrobasketa. Nema priče na tu temu. Pokušaćemo da izađemo na tu utakmicu, da li Francuska ili Crna Gora. Nema, to je to, nema tu ništa lakše ni teže. Biće preteško, ko god da bude. Samo ću to reći. Ogroman je cilj da izborimo kvalifikacije za Pariz.

Sledi meč Francuske i Crne Gore, a poraženi su od ove dve selekcije ide na noge Marininim devojkama.

- Nema za koga navijamo. Crna Gora je napravila odlične stvari na ovom Evrobasketu, to me ne iznenađuje, one su dugo na okupu. Imale su slične probleme kao mi, nemaju sjajnu ligu, ali njihove košarkašice sa druge strane su u boljoj poziciji nego naše igračice po Evropi. Doveli su jednu strankinju koja znači tom timu. Mi smo u dve različite priče, oni su gde smo mi bili pre par godina, žele da ostave pečat. Očekujem da će i ovde da bude zanimljiva utakmica. Ko god bude, biće nam teško. Daćemo sve da izborimo kvalifikacije za Pariz.