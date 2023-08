BRAJANTOVA REINKARNACIJA OČARALA SVET! Ko je Kobijev naslednik iz Jordana? Izveo POTEZ DANA, pa dao izjavu koja LEDI KRV U ŽILAMA! (VIDEO)

Košarkaši Novog Zelanda uspeli su da savladaju Jordan u drugom kolu grupe C Mundobasketa rezultatom 95:87, ali tek posle produžetka.

Odličan otpor pružila je selekcija Jordana, a centralna figura meča bio je Rondi Holi-Džeferson koji je susret završio sa 39 ubačenih poena, devet skokova i četiri asistencije.

Takođe, naturalizovani Amerikanac imao je potez dana kada je na deset sekundi pre kraja meča pri rezultatu 85:81 za Novi Zeland pogodio trojku uz faul i odveo meč u produžetak gde je njegova selekcija ipak poklekla.



Tokom čitavog duela publika je Holija-Džefersona poredila sa legendarnim Kobijem Brajantom, kako zbog fizičkog izgleda i broja na dresu (24), tako i zbog nestvarnih poteza - pored pomenute trojke uz faul, ovaj igrač je imao i jedno nestvarno zakucavanje!

