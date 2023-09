PEŠIĆ ODUŠEVLJEN NAKON PLASMANA U ČETVRTFINALE MUNDOBASKETA: Zbog jedne stvari mu je posebno drago

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Dominikansku Republiku rezultatom 112:79(29:15, 27:20, 31:18, 26:25) i plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva!

Nakon meča, selektor Orlova Svetislav Pešić rekao je da su njegovi izabranici odreagovali na najboloji mogući način

- Bila je ovo teška utakmica za nas, igrali smo protiv Dominikane koja je ofanzivno orijentisana. Za nas je bilo bitno da pokažemo reakciju u odnosu na prošlu utakmicu, tim je odreagovao izvanredno i najvažnije je da smo pobedili. Feliz je najbolji igrač Dominikane, on je bio njihov vođa, pokušali smo da ga eliminišemo i uradili smo dobar posao.

Govorio je Pešić i o ostalim košarkašima Dominikanske Republike.

- Odličan je naravno i Tauns, ali i Montera smo hteli da zaustavimo zajedno sa Felizom. Igrali smo odbranu na spoljnim igračima. Vrlo važna pobeda za nas. Ono što je za nas bilo važno jeste da damo šansu Petruševu i Avramoviću. Nismo mogli da računamo na vrlo važne igrače za nas, koji su bili dobri i u pripremnim mečevima. Za naredne susrete imamo dva igrača više. Oni moraju da daju maksimum. Svaka čast mojim igračima, pokazali su timski duh, karakter, svaka pobeda je važna za nas i slavimo svaku pobedu zajedno. Od prvog dana do poslednjeg - dodao je Pešić.

Selektor Srbije je kazao da se ništa nije promenilo u pripremi za ovaj meč.

- Ništa se nije promenilo. Najvažnija stvar kada igrate protiv ofanzivno orijentisanog tima kao što je Dominikana jeste da im eliminišete tu prednost. Da uložite energiju, da trčite nazad i zaustavite loptu. Ako uspete to, onda kontrolišete svoju sudbinu. Važno je kako igramo u napadu. Treba dati i koš. Cilj košarke je dati koš. Ali za to nam treba lopta, a onda morate da igrate odbranu i hvatate defanzivne skokove. U svim mečevima je važno kako se branimo. To je ključ - rekao je Kari.

Govorio je Pešić i o tome koliki doprinos imaju košarkaši koji sede na klupi.

- To je ono što svaki tim želi, da imate dobru podršku sa klupe. Stalno morate da trenirate i čekate svoju šansu. Mi smo izgubili Simanića, imamo igrača manje na klupi. Bila je i povreda Avramovića. Moramo da imamo dobru energiju sa klupe. Svaki igrač, ne samo oni koji su starteri, moraju da utiču i učestvuju u dobroj igri ekipe.

Autor: