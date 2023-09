POSLE HOROR VESTI O SIMANIĆU IZDALI HITNO SAOPŠTENJE: Molimo se za Borišu i osuđujemo RASIZAM usmeren prema našem igraču! (FOTO)

Košarkaški savez Južnog Sudana izdao je zvanično saopštenje nakon ovih užasnih vesti o zdravstvenom stanju srpskog košarkaša Boriše Simanića.

Reprezentativac Srbije na utakmici protiv Južnog Sudana dobio je snažan udarac od Nunija Omota nakon čega je hitno operisan. Nažalost, došlo je do komplikacija u postoperativnom toku, pa je Boriša u nedelju ponovo operisan i tom prilikom uklonjen mu je bubreg.

"Košarkaški savez Južnog Sudana obavešten je o povredi igrača Boriše Simanića i naknadnom uklanjanju bubrega usled incidenta koji se dogodio na prošlonedeljnoj utakmici Svetskog prvenstva protiv Srbije. U duelu je došlo do kontakta srpskog igrača i reprezentativca Južnog Sudana Nunija Omota. Sudije su pregledale snimak incidenta odmah nakon što se dogodio i nije utvrđeno da je Omot napravio prekršaj. Tada ni savez ni igrač nisu bili upoznati sa ozbiljnošću Simanićeve povrede. Okolnost je bila nenamerna i nesrećna", navodi se u saoštenju Košarkaškog saveza Južnog Sudana.

Košarkaški savez Južnog Sudana navodi da je Omot bio izložen rasističkim porukama i uznemiravanjima nakon nemilog događaja na Svetskom prvenstvu.

"Košarkaški savez želi da skrene pažnju da je Nuni Omot bio suočen sa rasizmom i uznemiravanjem nakon što su se pojavile vesti o ovom tužnom razvoju događaja. Osuđujemo bilo kakav rasizam usmeren prema našem igraču. Košarka je sport koji je poznat po tome da spaja ljude, a ne da se koristi kao oruđe predrasuda. Na kraju, molimo se i želimo sve najbolje Boriši Simaniću", navode iz Košarkaškog saveza Južnog Sudana.

