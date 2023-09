MAJKA JE BILA KASIRKA, OTAC KOMERCIJALISTA, ŽRTVOVALI SU ŽIVOTE ZBOG MENE: Ali, ono što mi je sestra uradila ne bi niko

Bogdano Bogdanović nije dozvolio da ga slava promeni, ne zaboravlja svoje korene i porodica mu je na prvom mestu.

Bogdan Bogdanović sjajno predvodi reprezentaciju Srbije na Mundobasketu, te su momci ušli u trku za medalju! Osim toga šti krupnim koracima ide ka istorijskim rezultatima i obara mnoge rekorde, porodica mu je na prvom mestu. Košarkaš ne krije da su se upravo njegovi najbliži žrtvovali kako bi mu omogućili sve neophodno za početak bavljenja sportom.

Završio je Elektrotehničku školu „Rade Končar” u Beogradu, a njegov otac Dragan i majka Koviljka su svoj život promenili iz korena, kako bi svojoj deci obezbedili bolju budućnost.

"Porodica je temelj. Roditelji su usadili meni i sestri ispravan način razmišljanja. Prvo, da radiš ono što voliš, da uživaš u svom poslu i da čuvaš familiju i taj najuži krug ljudi oko sebe. Da budeš dobar čovek... Moja porodica je puna ljubavi i sreće. Izuzetno sam im zahvalan na svemu sto su učnili za moju sestru i mene. Bile su i teške situacije u životu ali uvek smo imali sve što nam je potrebno da uživamo i budemo srećni", rekao je košarkaški as jednom priikom u emisiji "Kao sav normalan svet".

Otkrio je da su napustili Crnu Goru kako bi im obezbedili bolje uslove za obrazovanje i napred, stavljajući svoje živote u drugi plan.

"Tata je radio kao komericijalista dugo godina sa tečom u jednoj firmi, a mama je bila kasirka, trgovac. Oni su se odrekli jako dobrih poslova u nekim manjim sredinama i statusa u društvu ne znajući u šta se upuštaju kada su otišli u Beograd. Ali to su učinili zbog nas, da bi meni i sestri izabrali bolji put i bolji početak, kako mi ne bi živeli njihove živote. Već da imamo bolji početni položaj. Oni su pohađali školu u Kužinama, to je jako malo mesto na severu Crne Gore. Beograd su izabrali da bi sestra i ja imali bolje uslove što se tiče školovanja. Počeli smo da živimo u Železniku, Mirjevu i tako dalje...", rekao je.

Ističe da mu je mlađa sestra Bojana najbolji prijatelj, zajedno sa njim se i preselila u Ameriku.

"Uvek smo bili zajedno tokom školovanja. Bila mi je dugo obezbeđenje od svega, branila me je od svih, mnogo je jaka, imam u njoj neviđenog prijatelja.Studirala je na Sakramento stejtu, sa mnom je u Americi. Ona se odrekla svog dela života da se posveti meni. Prvu godinu nakon preseljenja tražili smo šta će da radi, ali bez predznanja i diplome nekog njihovog koledža nije mogla da dođe do konkretnog posla ili iskustva", objašnjava košarkaš.

Veoma joj je zahvalan što je godinu dana svog života žrtvovala zbog njega.

- Tada smo rešili da lagano završi studije. Žrtvovala je godinu dana svog života, posvetila se meni, pomogla mi oko organizacije i života gore, da se prilagodim. Neverovatan je to kulturološki šok, promena sredine razlog je zašto mnogi tamo postanu asocijalni. Samotnjački život je to gore. Bojana je odigrala važnu ulogu spojila me sa nekim ljudima, prisetio se detalja iz prošlosti Bogdan ponosan na sestru i roditelje, koju su ih vaspitali da uvek budu tu jedno za drugo i bezuslovno se vole.

Koliko je Bojana uključena u Bogdanovićevu karijeru vidi se i iz njenjog angažovanja prema vođenju kampa i fondacije, a oboje predstavljaju pravi uzor mladima pošto daju sve od sebe da budu deo humanitarnih akcija i podrške talentovanim mladim sportistima.

- Ne mogu dovoljno da zahvalim svojoj porodici na bezuslovnoj ljubavi i podršci tokom cele karijere i života - zaključio je.

Autor: