Svetislav Pešić pred finale Mundobasketa otkrio ključ za pobedu nad Nemačkom: Ja sam njih i očekivao ovde...

Košarkaši Srbije su uspeli da urade ono što skoro niko od njih nije očekivao. Došli su do finala Mundobasketa, gde će ih čekati Nemačka, protiv koje će i pokušati da se domognu zlata koje čitava nacija čeka još od Indijanapolisa i 2002. godine.

Orlovi su nadmašili sva očekivanja, pokazali su zajedništvo, snagu ali i neverovatan kvalitet, koji je uspeo da pokaže Litvancima ko je zapravo zemlja košarke, ali i da "NBA Kanađane spusti na zemlju".

Pred sam meč finala, Orlovi su imali trening, posle kog se obratio i Svetislav Pešić, selektor našeg tima.

- Znate sutra ko igra finale... Mi igramo protiv Nemačke, verovatno to niko do sada nije očekivao, ali mi smo i očekivali. To je važno šta smo mi očekivali. Ja sam očekivao Nemačku u finalu, ne zbog toga što su ostale ekipe slabije, već zbog toga što je Nemačka na ovom prvenstvu pokazala do sada najviše sa nama. Oni nisu izgubili nijednu utakmicu, imali su perfektno prvenstvo, to mene ne iznenađuje, jer ja znam tu ekipu, znam trenera, znam igrače, znam taj najveći kvalitet, a to je kontinuitet, oni igraju zajedno i pod rukovodstvo Redla koji je bio pre toga Bundes trener i selektor. Imaju kontinuitet, godinama igraju zajedno, pravili su odličnu ekipu, nas očekuje izuzetno zahteva utakmica. Ako jedna ekipa dobije Ameriku i to od samog početka do kraja, mi to ne samo da poštujemo, nego i pripremamo da znamo da će to biti jedan protivnik koji zahteva maksimalni pristup u pripremi za utakmicu i naravno, što je važnije, koliko je sve to što pripremamo, taj gejm plan, koliko možemo da realizujemo. Tako da... Želim da kažem da je ovo finale koje karakteriše dve izuzetno jake timske ekipe, koje su pre svega stigli timskim odnosom prema igri, sa dobrom atmosferom, sa pobedničkim pristupom, sa verovanjem u svoje prednosti, kvalitete i siguran sam da će to biti pravo finale.

Upitan je Pešić i da li je njegova prednost u tome što je on praktično postavio temelje njihove košarke.

- Videćemo sutra, teško je iz ove perspektive. Danas je Srbia, srpski igrači su dosta propraćeni, skauting postoji, tako da... Naravno, ja ih bolje poznajem jer sam stalno tu, znamo se lično i s trenerom i s igračima, ali koliko je prednost, sad iz ove perspektive, ja se više bavim mojim igračima, da im pomognem, da se dobro i mentalno i taktički pripreme za ovu utakmicu, to će biti teška borba što bi rekli. Nemačka je borbena ekipa, imaju te igrače kod kojih nema predaje. Kako da kažem... Nije to sad samo borba, borba, borba, već je borba pretvorena u jedan kvalitet koji je pretvorena u kvalitet i borbenošću spremni da nadoknade rezlutat što je potrebno da pobede ovakvu utakmicu.

Identično za Nemačku i Litvaniju jeste to što su zakazali svoje duele sa Srbijom posle pobede nad SAD.

- Ključ je odbrana, mi smo ekipa koja je pokazala da iz odbrane možem oda kreiramo naš napad, naš kontranapad, da treniramo tranziciju, mi smo ekipa koja je do sada, koliko znam, vodeća u broju poena koje postižemo iz tranzicije, ali su plod odbrane i mi nemamo tu visinu i fiziku kao Nemci, oni su na svim pozicijama i visoki i snažni, ali imamo nešto što nas karakteriše, a to je da smo spremni da imamo kvalitet predviđanja, znamo da čitamo situaciju, da ne govorimo o inteligenciji košarkaškoj, a to je sastavni deo ovih momaka. Inteligencija bez borbenosti i zalaganja ne pomaže.

Na kraju, Pešić je otkrio i da su svi spremni za meč.

- Jesu, zadnja je utakmica, nema više. Oni se ni do sada nisu žalili, ali je zadnja utakmica, zadnje je veče, dobro spavanja