SADA JE SVE JASNO! Reprezentativac Srbije OTKRIO zašto je Boriša izgubio bubreg!

"Orlovi" će se u nedelju protiv Nemačke u finalu boriti i za svog saigrača.

Senku na blistave partije košarkaša Srbije u Manili bacila je teška povreda Boriše Simanića, zbog koje je Pešićev "orao" propustio ostatak Mundobasketa.

Košarkaš Saragose je tog 30. avgusta dobio udarac u meču s Južnim Sudanom, zbog kojeg je bio operisan, a potom ostao i bez bubrega, pa je cela Srbija dala podršku proslavljenom asu.

Podsetimo, Borišu je povredio podmuklim udarcem u stomak Nuni Omot, krilni centar Južnog Sudana, koji se kasnije "pravdao" za sraman potez.

Simanić je od tada u bolnici, imao je dve operacije, a nakon druge je ostao bez pomenutog organa. Svi momci su u izjavama isticali da igraju i za njega i da će osvojena medalja biti zasluga i mladog krilnog centra rodom iz Bratunca.

- Prva dva dana su bila jako teška. To što se desilo protiv Sudana iz bezazlene situacije, ko je gledao snimak ne bi mogao da kaže da je taj momak njega namerno udario ili da je hteo da ga povredi. Silina tog udarca napravila je rupturu na bubregu, krvario je obilno. Oni su uspeli da 'zakrpe', ali je ožiljak na bubregu bio veliki. Curili su krv i mokraća, bila je komplikovana situacija. Tražila se krv... Bili smo potrešeni dva dana. Bili smo potreseni, ali kada nam je Gaga rekao da se Bora konačno oseća dobro, bilo nam je mnogo lakše. To nam je ulilo veru i nadu. Siguran sam da će biti prepoznato od strane svih to što je on uradio za Srbiju. On zna koliko mi njega volimo - objasnio je Aleksa za "Sport klub".

Utakmica Srbija - Nemačka igra se u nedelju u Manili, s početkom od 14 časova i 40 minuta.

