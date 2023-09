BRAVO MOMCI, ZASLUŽENA MEDALJA! SREBRO ZA SRBIJU NA SVETSKOM PRVENSTVU U KOŠARCI! U dramatičnom finalu izgubili od Nemačke! (FOTO+VIDEO)

Košarkaši Srbije izgubili su u finalu Svetskog prvenstva održanog u Manili od Nemačke.

Bolja od našeg tima bila je Nemačka koja je uz pomoć sudija pobedila rezultatom 83:77 i postala prvak sveta.

Uspeli su naši košarkaši da uvedu meč u neizvesnu završnicu, imali i priliku da dodatno zakomplikuju posao Nemcima, međutim, nisu imali snage da se vrate.

Krenulo je katastrofalno... Ognjen Dobrić je doživeo tešku povredu zgloba posle 2 minuta i 20 sekundi igre kada je zgazio na nogu Danijela Tajsa nakon čega je završio na parketu.

Posle nekoliko trenutaka, lekari su došli do njega, a košarkaš koji je na ovom Mundobasketu radio važan posao na obe strane parketa, praktično je iznet sa parketa u svlačionicu. Na startu druge deonice vratio se na klupu za rezervne igrače, međutim nije ulazio u igru.

Umesto njega u igru je ušao Vanja Marinković koji je poenterski odlično ispratio Bogdana Bogdanovića u prvom delu. Imao je devet poena, a kapiten Orlova 15.

Opet je, očekivano, imao ulogu glavnog igrača Bogdanović. U prvom poluvremenu je stigao do 15 poena, a na drugoj strani poen manje imao je Denis Šruder kao i Franc Vagner koji je samo u prvom poluvremenu šutnuo devet slobodnih bacanja.

Bilo je i priče sa sudijama i puno loših odluka, a poluvreme je završeno rezultatom 47:47.

U drugom poluvremenu videli smo veliku nervozu naših košarkaša i to opravdanu. Nekoliko katastrofalnih odluka sudija direktno su uticale na rezultat.

Kada su se Orlovi pobunili, dosuđena je tehnička greška, pa je Nemačkoj dodatno olakšan put ka dvocifrenoj prednosti. Nemci su se tada dodatno opustili, pa su u poslednju deonicu ušli sa 12 poena prednosti.

Kraj utakmice - Nemačka je prvak sveta!

Srbija - Nemačka 77:83

Četvrta četvrtina:

40. minut - Bogdanović je ukrao loptu, a Avramović je promašio trojku iz ugla. Šruder je poslat na liniju slobodnih bacanja. Promašio je prvo, a pogodio drugo - 45 sekundi do kraja.

Šteta... Gudurić je promašio polaganje uz prekršaj. Pogodio je oba slobodna bacanja - 40 sekundi do kraja.

Važni poeni Šredera. Iskoristio je brzinu još jednom i došao do poena na 21 sekunde do kraja. Pešić je tražio tajm-aut.

39. minut - Trojka Avramovića. Ne odustaju naši momci.

Šruder je promašio trojku, a Avramović je fauliran pri šutu za tri - 1:21 do kraja utakmice.

38. minut - Pogrešio je Petrušev u dodavanju, a onda faul u napadu. Moraju naši košarkaši do poena...

37. minut - Nije Davidovac pogodio trojku, na drugoj strani ni Šruder nije poentirao.

36. minut - Avramović! Iz ugla trojka našeg beka.

Šteta... Novi ofanzivni skok Nemačke i trojka Tajsa.

35. minut - Faul u napadu Petruševa. Nisu mu priznati poeni, a sve se dogodilo nakon haotičnih trenutaka.

34. minut - Prodor i poeni Avramovića, a onda promašaj Šrudera iz daljine.

33. minut - Trojka Avramovića! I onda faul u napadu Bonge nad Aleksom.

32. minut - Još jednom su naši bili dobri u defanzivi, ali Avramović ovaj put nije uspeo da poentira.

Moric Vagner je došao do poena.

31. minut - Dobra odbrana i zakucavanje Avramovića iz kontre.

TREĆA ČETVRTINA:

30. minut - Odlično se snašao Petrušev, uhvatio je loptu posle promašaja Gudurića i stigao do poena.

Moric Vagner je pogodio nakon dva skoka u napadu Nemačke.Avramović je promašio polaganje na kraju treće četvrtine.

29. minut - Nema faula ni nad Petruševom, ali ni daleke trojke Obsta.

Gudurić je dobio dva slobodna bacanja posle faula Šrudera. Bio je precizan.

28. minut - Avramović je promašio daleku trojku, ali Davidovac se izborio za skok u napadu. Fauliran je, ali je promašio oba slobodna bacanja.

27. minut - Promašio je Nikola Jović trojku iz ugla, a Šruder je došao do novih poena.

Nervozni su naši košarkaši, zaista deluje da je to sa razlogom. Milutinov je bio u duelu sa dvojicom protivničkih košarkaša, sudije su odlučile da nije bilo prekršaja.

Faul je potom dosuđen na drugoj strani, a zbog prigovora naš tim je dobio tehničku grešku.

Šruder je pogodio jedno, a Bonga dva bacanja.

26. minut - Dobra odbrana našeg tima, ali onda promašaj Bogdanovića za tri poena.

Pa, neverovatno! Šruder je šutnuo Avramovića namerno. Sudije su dosudile faul srpskog košarkaša.

Sudije su gledale snimak i odlučile da ne promene odluku. Šruder je dobio tri bacanja, bio je precizan dva puta. Zaista neverovatno šta se dešava.

25. minut - Potrebno nam je da se Milutinov probudi, sada je napravio grešku, nakon čega je Vojtman došao do poena.

Konačno, preko linije slobodnih bacanja upisao se naš centar u strelce.

Schroder's change of pace and direction is simply ridiculous.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/afsB49CcKt — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) 10. септембар 2023.

24. minut - Promašio je Obst trojku, a Nikola Jović je brzo napao koš i položio.

23. minut - Nikola Jović je ukrao loptu, ali odmah napravio i grešku. Bogdanović je prekršajem poslao Vojtmana na liniju penala, a Nemac je oba puta bio precizan.

Pogrešio je naš tim, loše je otvoreno drugo poluvreme.

22. minut - Nije Stefan Jović pogodio trojku na isteku napada, Marinković je potom faulirao Šrudera.

Franc Vagner nije pogodio trojku, a Srbija je došla do poena preko Bogdanovića koji je "ulovio" promašaj Milutinova.

21. minut - Nije priznat koš Milutinova zbog isteka vremena.

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Neverovatno... Nesportski faul je dosuđen nad Avramovićem. Franc Vagner je pokušao da prekine kontru našeg tima. srpski bek je dobio udarac i odgurnut je, a arbitri su nakon gledanja snimka promenili odluku...

Protestovali su potom Nemci zbog toga što je Avramović dobio dva slobodna bacanja. Aleksa je pogodio samo jedno.

Poklonili smo potom čistu kontru rivalu i poene Šruderu.

Pogodio je Bogdanović oba bacanja.

19. minut - Promašio je Tajs trojku, a Avramović je posle ukrštenog koraka poentirao.

Uzvratio je polaganjem Šruder.

18. minut - Nije pogodio Milutinov, ali jeste Šruder i to šut za tri poena iz velike daljine.

Pešić je tražio tajm-aut nakon kojeg je Bogdanović promašio šut za dva poena.

17. minut - Nisu dobro reagovali naši rivali posle kratke pauze, Šruder nije uspeo da prenese loptu za osam sekundi na našu polovinu.

Usledili su loši napadi na obe strane, a Franc Vagner je fauliran nakon čega je pogodio dva bacanja.

16. minut - Još jednom odličan Petrušev i njegovi poeni.

Potom i krađa Stefana Jovića, a onda BUM! Nova trojka Bogdanovića i tajm-aut Nemaca.

Dancing like a ballerina, finishing with authority 🕺💥#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/RkI3AucYFO — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) 10. септембар 2023.

To je treća trojka našeg kapitena iz četiri pokušaja.

15. minut - Trojka Šrudera, pa odmah teško polaganje i poeni Bogdanovića.

Bogi left open?



This tops the list of "DON'TS" against Serbia. ❌#FIBAWC pic.twitter.com/R4JfNABTY7 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) 10. септембар 2023.

14. minut - Odbranio se naš tim, Bogdanović je potom promašio polaganje, a Davidovac je nakon ukradene lopte poentirao iz kontranapada.

Bonga pogađa na drugoj strani trojku.

Sjajni potezi Petruševa i zakucavanje!

13. minut - Faul Marinkovića pri šutu za tri poena Franca Vagnera. Pešić je zatražio tajm-aut pre slobodnih bacanja.

12 .minut - Približila se Nemačka Srbiji na -1 (28:27), zatražio je tajm-aut Svetislav Pešić

11. minut - Petrušev pogađa oba slobodna bacanja (28:25). Dobra vest za Srbiju je da se Ognjen Dobrić vratio, on je pored klupe sa svojim saigračima.

KRAJ PRVE ČETVRTINE

10. minut - Marinković iz čoška precizan za dva poena (26:21), a zatim ponovo precizan Vagner (26:23)

🇷🇸 Serbia are calling the BANK early in the game 🏦🤑#FIBAWC x #WinForSrbija pic.twitter.com/KD1jlrZukU — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) 10. септембар 2023.

9. minut - Napravio je Aleksa Avramović faul nad Šrederom koji je pogodio oba slobodna bacanja (22:21). Iskupio se brzo Aleksa Avramović kada je bio precizan za dva poena (24:21)

8. minut - Trojka Nikole Jovića (22:19)

Nikola Jovic takes it all the way to the rim! 😳💨#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/6ktBQ5zurG — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) 10. септембар 2023.

7. minut - Prvi poeni Vojtmana na meču za izenađenje, onda pogađa za tri poena Vanja Marinković (19:16)

6. minut - Nova prednost Nemačke, igra se sada poen, ali vraća trojkom Bogdan Bogdanović

5. minut - Precizan Obst (11:12), ali Jović donosi novu prednost Srbiji (13:12)

4. minut - Postižu trojku Nemci, a zatim poeni Milutinova (9:7). Franc Vagner je bio polovičan sa slobodnih bacanja (9:8). Franc Vagner sa slobodnih bacanja donosi vođstvo Nemačkoj (9:10), s druge strane Milutinov vraća prednost Srbiji (11:10)

3. minut - Četiri poena zaredom za Nemačku, sada je precizan bio Šreder (5:4). Ubacio Maruinkovic oba slobodna (7:4). Ognjen Dobrić se povredio morao je da napusti teren, čini se da je upitanju nožni zglob.

2. minut - Fenomenalno zakuccavnaje Nikole Jovića, zatim poeni Franca Vagnera (5:2)

1. minut - Stefan Jović postiže trojku za vođstvo Srbije (3:0).

POČINJE 14.00

14.25 - Srbi zaustavili saobraćaj, Filipinci oduševljeni

14.14 - Najbolji basketaš sveta Strahinja Stojačić uveren u pobedu Srbije.

14.10 - Atmosfera u svlačionici sjajna

14.00 - Izabranici Svetislava Pešića će u "boj" za zlatnu medalju krenuti u plavoj opremi, dok će Nemci nositi bele dresove.

13.45 - Košarkaši Srbije izašli su na parket dvorane u Manili i započeli sa prvim pripremama uoči meča.