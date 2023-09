BRUTALNO! Pogledajte MONSTRUOZAN potez Nikole Jovića protiv Nemaca! (VIDEO)

Košarkaši Srbije i Nemačke vode veliku borbu za titulu na Mundobasketu.

"Orlovi" su otvorili meč sjajno, a jedan od najboljih na terenu definitivno je najmlađi u timu, Nikola Jović.

Jović je već na startu utakmice na brutalan način zakucao u jednoj kontri i Nemci su u šoku mogli da gledaju kako košarkaš Majamija proleće pored njih.

Pogledajte i vi monstruozan potez Nikole Jovića sa početka utakmice protiv Nemačke.

Nikola Jovic takes it all the way to the rim! 😳💨#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/6ktBQ5zurG