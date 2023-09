'POČASTVOVAN SAM ŠTO SAM PREDSTAVLJAO SRBIJU!' Avramović ponosan šta je Srbija uradila na Svetskom prvenstvu

Pokazao je Aleksa Avramović koliko srce ima. Odigrao je fantastično ceo Mundobasket. U finalu je bio jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač naše reprezentacije. On je istakao da je ponosan na sve što su on i saigrači uradili na Svetskom prvenstvu.

"Orlovi" su u finalu poraženi od Nemačke sa 83:77. Košarkaš Partizana je potom istakao da je ponosan što je predstavljao svoju zemlju na ovom velikom takmičenju.

- Moramo da budemo ponosni i uzdignute glave. Igrali smo protiv fantastične ekipe sa NBA igračima. Napravili smo instant rezultat. Svesni, duboko svesni da idemo kao autsajderi. Uzdignutog čela mogu da kažem da sam počastvovan što sam predstavljao Srbiju, sa sve povređenim Ognjenom i Borišom, možemo da hodamo uzdignute glave. Obradovali smo Srbiju i naše porodice. Slava Bogu, stvarno. Ponosan sam, malo me je slomilo kada mi je brat prišao, to me je emotivno slomilo putovao je 36 sati, hteo sam da ga obradujem, ali ne žalimo ni za čim. Znamo da smo dali sve od sebe, bolji tim je pobedio, sledeće godine idemo na Olimpijske igre da pokušamo da osvojimo zlato - zaključio je Avramović.

