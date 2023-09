FIBA još jednom odlukom unesrećila Srbiju: Odredili najboljeg defanzivca, a to nije Aleksa Avramović! (FOTO)

Završeno je još jedno Svetsko prvenstvo u košarci, gde je zlato osvojila selekcija Nemačke, koja je u velikom finalu bila bolja od Srbije sa 83:77. Orlovi imaju za čim da žale, pošto je FIBA napravila veliku grešku sa određivanjem arbitara za ovaj meč.

Sudijska trojka je bila ta koja je u dobroj meri uticala na samu igru, a FIBA je i posle samog finala još jednom pokazala da nije bila baš realna u svojim određivanjima.

“I'm the best perimeter defender in this tournament, in the world, in the NBA.” 🛡️



Dillon Brooks is the Best Defensive Player of #FIBAWC 💯