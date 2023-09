Ponoćna 'bomba': Boban Marjanović se vraća u bivši klub!

Srpski košarkaš, Boban Marjanović postaće novi - stari košarkaš Hjuston Roketsa, javlja specijalizovani košarkaški novinar Adrian Vojnarovski.

Gorostasni Srbin se tako kao slobodan igrač vraća među Roktese, iz kojih je otišao po završetku prethodne sezone.

Marjanović će sa Hjustonom potpisati jednogodišnji ugovor, čime će igrati u najjačoj ligi sveta i devetu sezonu.

Boban’s Back: Free agent C Boban Marjanović is returning to the Houston Rockets on a one-year deal, Mike Lindeman and Jeff Schwartz of @excelbasketball tell ESPN. Marjanovic is entering his ninth season, including stops with Spurs, Pistons, Clippers, Sixers, Mavericks. pic.twitter.com/YgfulfZFjX