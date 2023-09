JOKIĆ SE SKINUO DO POJASA I ZAPEVAO - Fantastična atmosfera na slavlju košarkaša! NBA as među NAJVESELIJIMA (VIDEO)

Pogledajte kako su naši košarkaši proslavili osvajanje srebrne medalje na Mundobasketu.

Sportski heroji nacije u popularnom beogradskom klubu sa svojim najbližima slavili proslavili su noćas zajedno veličanstvene uspehe na svetskoj sceni.

Nakon veličanstvenog dočeka na platou ispred Gradske skupštine Beograda srebrnim Orlovima, Novaku Đokoviću i zlatnim basketašima pridružio se i najbolji košarkaš na planeti Nikola Jokić.

Iako nije učestovao na Mundobasketu, Jokić je pokazao da je deo tima, bio je jedan od najveselijih na proslavi.

U jednom momentu skinuo je majicu, zagrlio Nikolu Milutinova i pao u trans. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokic celebrating with the Serbian national basketball team 😅🔥



(via @_arhivator) pic.twitter.com/wcXv45Qass