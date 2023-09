TUŽAN RAZLOG ZBOG KOJEG BOGDANOVIĆ NIJE BIO NA PROSLAVI - Kapiten Orlova imao smrtni slučaj u porodici

Košarkaška reprezentacija Srbije je nakon velikog uspeha i srebrne medalje osvojene u Manili na Mundobasketu doputovala nazad u Srbiju i već od sletanja je bilo jasno da je narod oduševljen izdanjem izabranika Svetislava Pešića.

Doček na aerodromu, potom i izlazak na čuveni balkon, zajedno sa basketašima i Novakom Đokovićem, izazvali su mnoštvo emocija kako kod prisutnih i ljudi kraj malih ekrana tako i kod samih sportista.

Slavlje je nastavljeno u restoranu Ušće Nacionalna klasa gde su im se pridružile brojne poznate ličnosti, pevači, Nikola Jokić, Vasilije Micić, Nemanja Nedović i mnogi drugi.

Bilo je primetno da na poslednji čin slavlja nije otišao kapiten Orlova i najbolji igrač sa šampionata Bogdan Bogdanović.

Nekoliko sati pre dočeka on je saznao da je njegov ujak preminuo i to je razlog zbog čega se on nije priključio svojim saigračima. Vrlo jasan i razumljiv Bogdanov potez, koji će se ubrzo, baš kao i njegovi saigrači, priključiti svom klubu uoči starta nove sezone.