STEFAN JOVIĆ SJAJNIM PARTIJAMA NA SP OBEZBEDIO POVRATAK U EVROLIGU: Napušta Saragosu, ali ostaje u Španiji, ide u redove velikana

Igranje na Svetskom prvenstvu može da bude od velike koristi. Pravi primer je plejmejker Srbije Stefan Jović.

Sjajne partije iskusnog košarkaša na Mundobasketu nisu prošle nezapaženo. Odmah po okončanju SP Stefana Jovića je kontaktirala Valensija sa jasnom željom da ga dovede i omogući mu igranje u Evroligi.

Kako pišu španski mediji transfer je kompletiran i uskoro bi trebalo da bude i ozvaničen. Stefan Jović jeste produžio ugovor sa Saragosom ovog leta, ali ima i klauzulu po kojoj može napustiti klub ukoliko bude plaćeno određeno obeštećenje. A, ono kako pišu španski novinari iznosi 300.000 evra.

🚨🇪🇸Stefan Jovic, Serbian PG, is very close to wearing the Valencia Basket jersey this season. The Spanish team re-enters the market after Hermannsson's injury. The player has a small buyout in his contract with Zaragoza, which would allow the departure.

