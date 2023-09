MNOGO VIŠE OD ŠUTERA: Šta donosi Nemanja Bjelica Crvenoj zvezdi

Ovo je već postala matrica ponašanja, Zvezda dovodi veterane, legende srpske košarke, da karijeru završe u svom klubu, u kom su ponikli i koji vole. I navijači to moraju poštovati.

Bjelica je jedan od mnogih, trofejni košarkaš, jedan od 5 srpskih igrača koji su osvojili NBA prsten, a u 3 koja su u tom pohodu imala respektabilnu ulogu. Ako se setimo perioda iz Voriorsa, na pamet pada Bjelica u ulozi "streč" centra, Bjelica koji je u kombinaciji sa brzim i kvalitetnim šuterima bio noćna mora svakog protivnika. "Pik&pop" njega i Pula ili Karija je bio nezaustavljiv. Haubica koja poteže za tri bez problema sa bilo koje pozicije.

Možda je upravo to problem njegove NBA epizode, od samog odlaska u ligu shvaćen je kao šuter i ne puno pored toga. Ako se vratimo u period iz evropske košarke imamo jednog pravog plejmejkera sa visoke pozicije. U Zvezdi je čak to i zvanično bio, plej sa visinom od 208cm, letalni šuter, odličnog pregleda igre i driblinga. Znao je Pešić da namiriše talenat uvek, nije Bjelica taj izuzetak.

Međutim, istina je da je ovo drugi igrač nego što je tada bio, ali neki potcenjivački komentari verovatno nisu fer. Imao je Bjelica problema sa povredama prethodnih godina i pitanje je kakvo je njegovo zdravstveno stanje, mada nema sumnje da Duško ne bi potpisao nekog na koga ne može da računa, a ovakav profil igrača je Zvezdi trebao prošle godine.

Šta Bjelica radi na terenu?

Najveći kvalitet Bjelice, verovali ili ne, nije šut. Svakako da je to kvalitet za sebe, ali njegovo prisustvo na terenu je osetno ne samo u situacijama kada ima loptu. Košarkaška inteligencija ovog momka je izuzetno visoka i pored vrhunskih i brzih reakcija vrlo dobro razume suštinu igre. Odgovoran je prema igri, dobro poznaje akcije svakog tima za koji igra i zna kada i gde mora da se nađe. To je vrhunski demonstrirao u Voriorsima, što naši ljudi ne cene i ne pamte dovoljno, jer eto statistika nije bila tripl-dabl, pa, kako kažu, nije ni bitan. To je naravno daleko od istine, Stiv Ker je dosta puta isticao važnost njega za tim i uspeh te godine.

Sledeći kvalitet je svakako šut. Sposoban je da pogađa sa bilo koje pozicije na terenu, bilo to za 3 ili 2 poena, sa penala je konstantan i generalno nema nekih poteškoća u tome. Procenti za 3 poena tokom NBA karijere su mu bili 39%. To je znalo da varira od 31 druge godine u Minesoti do 42 druge godine u Kingsima. Daleko je najprecizniji bio iz kornera gde je na preko 50 posto uspešnosti. Najmanje je efikasan sa 45 stepeni. Pohvalno je da mu procenat za dva poena nikada nije pao ispod 50 posto.

Opet NBA košarka je daleko drugačija od Evroligaške, manje je kontakta i teže je ostvariti poziciju za šut. Trojka je dalja, pa ćemo videti kako će se uklopiti nazad u sistem ULEB pravila. Prošlu sezonu u Feneru ne može pamtiti po dobrom, zbog povreda, pa možda nije ni fer ceniti njegovu igru na osnovu protekle godine.

Plejmejkerske zadatke neće raditi kao kada je imao 20-ak godina, bar ne sa loptom u driblingu. Svakako da je atletika u padu i pitanje je koliko je ostalo snage, koliko minuta može da odradi na terenu, ali uzevši u obzir da na toj poziciji igra i Marko Simonović, koji je fantastičan posao odradio protekli Mundobasket, kao i Davidovac verujem da nema brige. Uvek će biti neko ko će moći da uskoči.

Problem odbrane je kod njega uvek postojao, zavisno od uloge i defanzivne postavke, ali daleko od toga da je rupa. Odlično vidi teren i čita napadačke kretnje, pa se shodno tome postavlja kako treba. Ipak, treba biti fer i reći da individualnu odbranu protiv čvršćeg ili bržeg igrača od sebe.

Ima veliki raspon ruku, kako neki izvori navode oko 215 centimetara, pa će mu to pomoći u mnogim segementima. Šut će teško biti blokirati. Iako dribling jeste nešto viši, dobrom kontrolom lopte i zaštitom telom može odbojiti defanzivca od iste. U reketu ga neće biti lako prebaciti, a isto tako će on moći da prebaci ostale u napadu kada krene na polaganje.

Problemi iz prošle sezone

Naravno, sve ovo kao slovo na papiru ništa ne znači dok ne vidimo kako se ponaša na terenu. Zvezda je tražila iskusnog, inteligentnog centra. Pokušali su sa Šengelijom, na kraju ništa nije bilo. Spominjala su se tu još neka imena, međutim ništa značajnije nije postignuto, ali čim se otvorila prilika da se dovede Bjelica, to je moralo biti iskorišćeno. I jeste, ovo jeste i mora biti dobar potez Zvezde.

Jedino se postavlja pitanje povreda, koliko je uspeo da ih sanira. Gotovo godinu dana je van košarke, sa par nastupa i trebalo bi da je svež, međutim hronično se pojavljivao problem. Problemi sa listom, pa sa ahilovom tetivom, kvadricepsom. Problem je očigledan, ali Zvezda se tu fino obezbedila, potpisan je ugovor sa klauzulom gde Zvezda lako može izaći iz saradnje.

Bjelici je trenutno važno da se dokaže, da pokaže svima da nije gotov, da ima još košarke u njemu. Uloga ne mora biti značajna, kakvog ga pamtimo, ali dovoljno je da povremeno uđe na teren i bude ta preko potrebna pretnja u šutu. Isticao je Beli da ima veliku želju da zaigra sa Teom i ta želja mu se konačno ostvarila, a na njima je da obraduju Delije.