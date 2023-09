Anđušić govorio o novoj sezoni, pa pomenuo doček sportista: Dok sam gledao, oči su mi bile pune suza

Košarkaši Partizana savladali su špansku Fuenlabradu u prijateljskoj utakmici na Tašmajdanu, koja je imala veliki značaj za oba kluba.

Navijači crno-belih su se potrudili da naprave pravi spektakl, a utiske nakon meča, izneo je i prvotimac crno-belih, Danilo Anđušić.

- Ovo je bila jako specijlna utakmica, pogotovo što su prijatelji iz Fuenlabrade došli po prvi put u Beograd. Svi znamo štaFuenlabrada znači za Partizan, i koliko istorije i lepih trenutaka ima između dva kluba. Jako mi je drago što su prvi put došli u Beograd, rezultat je bio malo manje bitan u svemu ovome. Svi smo uživali, videti pune tribine na otvorenom, u ovom ambijentu, stvarno je velika stvar. Pogotovo za nas, koji smo prolazili pripremni period. Jedva čekamo da igramo utakmice, i da sve to krene, pogotovo sezona. Uz ovakvu podršku sa tribina, još više smo motivisaniji za početak sezone. Ne možemo da zamislimo da kako će biti kada krene sezona i zvanične utakmice. Svi smo spremni, i jedva čekamo da se približimo toj prvoj utakmici u ABA ligi - počeo je Anđušić.

Dotakao se Anđušić i novih, drugačijih uslova za igru.

- Prvi put smo igrali u Banja Luci na turniru, i u početku je čudan osećaj. Kao da ste izašli ispred zgrade na basket, ali kad krene utakmica, kad krene sve, ne razmišljate da li je čudno. Svi smo uživali, i bilo je neobično iskustvo.

Najvatrenije pristalice crno-belih su ponovo imali zapažen performans.

- To je sve iznenadilo u tom trenutku. Mislim da smo više gledali bakljadu, nego utakmicu. Kažem opet, sjajna atmosfera, sjajni naši navijači kao i uvek. Hvala im na svemu ovome, i idemo zajedno u nove pobede u ovoj sezoni.

Pripreme teku u najboljem redu...

- Jako sam zadovoljan. Ove godine to ide dosta lako, jer dosta nas od prošle sezone je ostalo zajedno. Novi koji su došli su igrači sa velikim iskustvom, i nekako, ceo ovaj pripremni period je izgledao jako dobro. Naravno, imamo još dosta do početka sezone, nešto više od dve nedelje, i imamo dosta vremena da poradimo još na nekim detaljima. Da se skupimo još više, i da usavršimo tu neku hemiju, koja je po mom mišljenju najpotrebnija za ostvarivanje dobrih rezultata. Dobra stvar je što su svi dobri momci, i što su se svi lepo uklopili u tim, to je ono najvažnije. Verujem da ćemo svi uživati i ove godine.

Govorio je košarkaš crno-belih i o dočeku naših sportista...

- Ko nije pratio, realno. Sjajan uspeh naših košarkaša. Oni su ponos cele Srbije. Isto tako i Novak Đoković koji je osvojio 24. Grend slem titulu, i basketaši.... Svi koji su se našli na balkonu. Navijali smo za njih, bili smo uz njih. Sinoć dok sam gledao doček preko TV-a, pune oči suza su mi bile, jer samo već jednom rekao da ovo samo Srbija ima. Samo mi imamo ovoliku podršku ljud, pogotovo u sportu, tako da to je neto prelepo, i jako mi je drago što nastavljamo da nižemo uspehe.

Prvi izazov za crno-bele biće ABA Superkup.

- Naravno da bi voleli da započnemo sezonu sa novim trofejem. Ima nekih pet, šest dana do toga. Imamo nekoliko treninga, verujem da ćemo se spremiti dobro za taj kup. Da probamo da osvojimo titulu, i da sa titulom krenemo u pohod na ostale trofeje u sezoni - zaključio je Anđušić.