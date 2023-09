PARTIZAN SE OGLASIO POSLE SKUPŠTINE KLS: Glasali smo protiv takvih svih odluka! Nemamo nameru da napuštamo ABA

Košarkaški klub Partizan oglasio se saopštenjem posle Skupštine Košarkaške lige Srbije.

"Obaveštavamo navijače i simpatizere kluba da su na održanoj Skupštini Košarkaške lige Srbije usvojeni, kao što smo i očekivali, svi predloženi opšti akti Lige o čijoj smo neverovatnoj sadržini i našem stavu detaljno obavestili javnost pre održavanja te Skupštine.

Partizan je glasao protiv svih takvih odluka, ali su one svejedno usvojene bez ikakvih prepreka.

Na sednici Skupštine nije bilo ni reči o nameštanjima utakmica KLS o kojima FIBA vodi veliku istragu i koja je pokrenula postupke protiv velikog broja igrača, niti je bilo reči o odgovornosti rukovodstva Lige što takvu sramotu Lige nije sprečilo, niti je bilo reči o promenama sistema takmičenje pred predstojeću sezonu. Članovi Skupštine koji su bili prisutni na Staroj planini gde se skupština održava iz nekog razloga smatraju da je sve u vezi te Lige idealno i da ne treba ništa menjati, kao i da ni oni, ni javnost u Srbiji uopšte ne treba da budu detaljnije obavešteni o utvrđenim nameštanjima utakmica. Znali smo i ranije, a sada smo to ponovo ustanovili ,da takve stvari u Ligi izgleda velikoj većini članova ni malo ne smetaju.

Kako to za KK Partizan nije iznenađenje i kako smo sve što se desilo unapred najavili, ovim pitanjima se više ne bismo uzaludno bavili, jer kod većine ni snage ni volje da se stvari u KLS poprave jednostavno nema. Da se u javnosti odmah nakon Skupštine nije pojavila informacija kako će naš klub zajedno sa još jednim poznatim klubom u bliskoj budućnosti da napusti ABA Ligu (pretpostavljamo da je ideja da se to dogodi kada se za to steknu uslovi kroz priželjkivane promene istih ljudi koje bi prema njihovim projekcijama trebale da uslede u KSS, i na kojima predano rade), pre svega sledeći ideju koju snažno zastupaju Nebojša Čović i rukovodstvo KLS, koje uvek ima potpuno identične stavove sa Čovićem, ne bi se KK Partizan ovim povodom ni oglašavao. Razume se da oni koji su bliski našem klubu, a pre svega mislimo na navijače Partizana, znaju da ni u koga od pomenutih Partizan nema ni najmanje poverenje.

Stoga moramo da obavestimo naše navijače, iako smo nismo želeli da se više bavimo KLS, a svesni da će KLS nastaviti da nas napada zbog toga, da vest koju su odmah objavili neki mediji a potom preneli svi drugi nije tačna kada se tiču našeg kluba: Partizan nema nikakvu ideju ili nameru da napušta ABA Ligu, niti da preduzima bilo kakve aktivnosti protiv ABA Lige. Da li će ABA Ligu napuštati Crvena zvezda, to je sasvim njena stvar, sa kojom mi nemamo ništa.

Takođe, KK Partizan još jednom ističe: Da bi KLS bila nacionalna liga, regularna i dostojna košarkaške zemlje, ona mora da se vrati pod okrilje KSS.

