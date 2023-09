Baš ih je briga što je Jokić šampion: Pogledajte ko je najveći favorit za prsten u NBA!

Nešto više od tri nedelje je ostalo do početka NBA sezone, a već su poznati glavni favoriti za osvajanje prstena u najjačoj ligi na svetu.

Verovali ili ne, Nikola Jokić i njegov Denver, tim koji je dominirao prethodne sezone, osvojio titulu, nalazi se tek na četvrtom mestu kandidata.

Bukmejkeri, kao prvog favorita stavljaju Milvoki, predvođeni Janisom Adetokumbom, kao i najvećim pojačanjem u ovom prelaznom roku, Baksi su jači za fantastičnog Demijena Lilarda, koji je u trejdu posle 11 godina napustio Portland.

The Milwaukee Bucks now have the best NBA Finals odds on @FDSportsbook with seven-time All-Star Damian Lillard set to team up with two-time league MVP Giannis Antetokounmpo: pic.twitter.com/enwCy3HrAu