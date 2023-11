Skandal! Srpski košarkaši suspendovani, a igraju 3x3 turnire

Pre nekoliko meseci je domaću košarku potresla vest da je veliki broj naših košarkaša, koji mahom nastupaju u KLS-u, suspendovano zbog učešća u nameštanju.

Ipak, sada su se pojavile nove informacije, koje govore da suspendovani igrači regularno nastupaju na 3x3 turnirima.

Naime, Nikola Ćirković je nedavno igrao na 3×3 takmičenju u Užicu, a Miroslav Pašajlić i David Miladinović se takođe aktivno bave basketom u Kini, što znači da ne poštuju spomenute odluke FIBA.

– Nažalost, tačno je da su suspendovani igrači igrali basket 3×3 na zvaničnim turnirima. Kako je to moguće, to je pitanje za FIBA, jer ona pokriva i takmičenja u basketu, ali je očigledno došlo do propusta – ističe Aleksandar Grujin, direktor KLS.

Grujin je zatim dodao i da će podneti prijave državnim organima, policiji i tužilaštvu.

– Povodom ovih najnovijih slučajeva, nevezano od postupaka koje vodi FIBA, preduzećemo sve neophodne korake. Podnećemo prijave našim državnim organima, policiji i tužilaštvu. Spremamo dokumentaciju, učinićemo sve što je do nas. Želimo i ovom prilikom da pokažemo da se KLS principijelno bori protiv svih nedozvoljenih radnji u košarci – dodao je Grujin.

Videćemo u narednim danima da li će biti reakcije povodom nastupanja naših igrača na 3x3 turnirima.

