ŠOK POTEZ JOKIĆA U PRVOM MINUTU! Srbin pokazao novu frizuru, pa ostavio Amere BEZ TEKSTA magijom

Nikola Jokić je tokom prve četvrtine utakmice protiv Jute ušao u istoriju NBA, a na samom startu je pokazao delić magije koju poseduje.

Srbin je odigrao dobar meč, ali je Denver poražen u gostima.

Kao i uvek, sve što uradi srpski košarkaš izazove puno pažnje iako on to ne želi.

Ovaj put, navijačima je pre starta utakmice zapala za oko nova frizura najboljeg igrača.

A, onda, već u prvom minutu, Jokić je upisao neverovatnu asistenciju. Uhvatio je loptu ispod svog koša, okrenuo se i odmah uputio dodavanje preko celog terena, u stilu kvoterbeka u američkom fudbalu, a da je pritom za sve to koristio samo jednu ruku.

Majkl Porter junior je odlično predvideo šta bi moglo da se dogodi, istrčao je u kontru i lako poentirao.

This full-court dime from Nikola Jokic is ABSURD 🤯pic.twitter.com/f1fd8gRwvZ