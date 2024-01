PRVE VESTI O DEJANU MILOJEVIĆU IZ AMERIKE: Javio se najpoznatiji NBA insajder

Vest da je Dejan Milojević imao srčani udar potresla je celu Srbiju.

Poznati trener je bio na večeri sa prijateljima, kada mu je pozlilo. Odmah je prevezen u lokalnu kliniku gde je operisan i njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Sa novim informacijama se javio Edrijen Vodžnarovski, najpoznatiji NBA insajder.

- Asistent trenera u Golden Stejtu Dejan Milojević hospitalizovan je zbog iznenadnog i ozbiljnog zdravstvenog problema u Solt Lejk Sitiju. Treneri i igrači Voriorsa su bili na zajedničkoj večeri u restoranu kada se pojavio zdravstveni problem u utorak uveče. "Ratnici" su do kasno sinoć ostali u "SLC" bolnici i sada se vraćaju da budu sa Milojevićem - napisao je dobro upućeni novinar.

Warriors staff stayed at SLC hospital late last night and are returning now to be with Milojevic. https://t.co/GO5jEQ1SFu