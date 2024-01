Golden Stejt se biranim rečima oprostio od Dejana Milojevića: Ovo je šokantan i tragičan udarac za sve...

Srpski košarkaški stručnjak i nekadašnji košarkaš, Dejan Milojević napustio nas je u 46. godini, nakon srčanog udara koji je doživeo tokom klupske večere.

Čitava košarkaška javnost oprašta se od velikog trenera, i čoveka, a među svima njima, našli su se i Golden Stejt Voriorsi, koji su se biranim rečima oprostili od svog člana stručnog štaba.

- Apsolutno smo slomljeni iznenadnim odlaskom Dejana Milojevića. Ovo je šokantan i tragičan udarac za sve koji su povezani sa Voriorsima, i neverovatno težak period za njegovu porodicu, prijatelje i sve nas koji smo imali neverovatno zadovoljstvo da radimo sa njim. Tugujemo sa njegovom suprugom Natašom, i njihovom decom Nikolom i Mašom - stoji u saopštenju Voriorsa.

We are absolutely devastated by Dejan Milojević's sudden passing.



This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him.



