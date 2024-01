NASMEJANI MILOJE I ISPRED NJEGA RUŽA! Još jedna potresna objava Miška Ražnatovića: Megina hala uskoro menja ime (FOTO)

Košarkaški menadžer, Miško Ražnatović, još jednom se oglasio zbog odlaska velikog prijatelja, Dejana Milojevića.

Iznenadna smrt srpskog trenera pogodila je košarkašku javnost i celu Srbiju.

Ražnatović je jedan od onih koji je najbolje poznavao Dejana, a putem društvene mreže "X" otkrio je da će Megina hala "Mega factory" uskoro poneti ime po legendi.

Ražnatović je objavio fotografiju iz Meginog trening centra, na njoj se vidi crno-bela slika na kojoj je nasmejani Milojević i jedna ruža ispred nje.

Today in Belgrade, at Mega factory, training facility of BC Mega Mis, where Dejan spent almost all his coaching career! The name of the venue will be changed very soon. pic.twitter.com/LENLmZqZVj