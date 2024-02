JOKIĆ NE ZABORAVLJA DEKIJA - Trenirao u POSEBNOJ MAJICI posvećenoj MILOJEVIĆU

Košarkaš Denvera Nikola Jokić pred utakmicu sa Lejkersima trenirao je u majici posvećenoj prerano preminulom srpskom treneru Dejanu Milojeviću.

Podsetimo, Dejan Milojević preminuo je 17. januara u Solt Lejk Sitiju od posledica srčanog udara.

Nakon iznenadne smrti bivšeg trenera i dobrog prijatelja Jokić se nije puno oglašavao. Jednom prilikom je samo rekao da mu je porodica u šoku i da je voleo Dejana i celu njegovu familiju.

"Ne želim da pravim cirkus od toga", napomenuo je tada Jokić.

Nikola Jokić in his Brate shirt at Nuggets practice today 🤍 pic.twitter.com/I6VqfAcZtP