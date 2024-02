Bomba u NBA: Vasa Micić nije više igrač Oklahome

Srbin je deo trejda sa Hornetsima

Srpski košarkaš Vasilije Micić nije više član tog kluba pošto je trejdovan u redove Šarlota.

Ovu informaciju preneo je ovog četvrtka dobroobavešteni novinar ESPN-a, Adrian Vojnarovski. Srpski plejmejker je tako otišao u Šarlot Hornetse zajedno sa Treom Manom i Davisom Bertansom, a u suprotnom smeru stigao je Gordon Hejvord.

Micić je u Oklahomi dobijao svega 12 minuta po meču, a sada bi u Hornetsima trebalo da dobije više prostora za igru.

Da podsetimo, Micić je ove sezone u Oklahomi odigrao 30 utakmica i prosečno beležio 3.3 poena i 2.5 asistencije.

The Thunder are including Vasilije Micic and draft compensation to the deal, sources tell ESPN. https://t.co/IXEJ7ibaC1