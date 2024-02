SRBIJA SE OPROSTILA OD DEKIJA! Porodica u suzama, prijatelji i legende smogli snagu da održe govore (FOTO)

Komemoracija povodom smrti Dejana Milojevića održana je danas u Skupštini grada Beograda.

Podsetimo, Milojević je preminuo 17. januara u Solt Lejk Sitiju od posledica srčanog udara.

Komemoracija kojoj je, uz Dejanovu porodicu, prisustvovao sam krem srpske košarke, počela je minutom ćutanja. "Radio televizija Srbije" spremila je kratak film o košarkaškoj legendi, a potom su se prisutnima obratili redom Predrag Danilović predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Marko Kešelj državni sekretar za sport u Vladi Srbije, Miodrag Miško Ražnatović košarkaški menadžer i dugogodišnji prijatelj Milojevića i na kraju bivši saigrač Milan Mića Radovanović.

Komemoracija:

12.11 - Zatim i Miodrag Ražnatović:

- Iako su prošle tri duge i teške nedelje, moram da priznam da nisam uspeo da shvatim i prihvatim da ću vam se danas obratiti ovim povodom. Koliko god bili spremni dogode se nepravde sa kojima se teško možemo pomiriti, Dejanov odlazak je jedna od njih. Bio je jedan od mnogo igrača koje sam zastupao, a izdvajale su ga osobine zbog kojih sam ga i posle igračke karijere želeo pored sebe. Nagovorio sam ga da postane trener i to je jedan od najboljih poteza u mom životu. Dobio sam plejadu sjajnih igrača koji ne bi bili to bez Dejana, ali sam dobio i istinskog prijatelja čije sam mišljenje uvažavao, usuđenjem se da kažem da smo iz svih razmena mišljenja svi izlazili bolji. On je bio i moj najveći kritičar. On se menjao posle mojih kritika i saveta, kao i ja nakon njegovih. Spajala nas je ljubav prema košarci. Srbija, Evropa, svet, imali su trenere koji su osvojili više trofeja od Dejana, ali ne postoji niko ko je u tako kratkom vremenu izbacio toliko novih igrača, koji su pre dolaska kod njega bili početnici. To su deca kojima je Dejan delio lekcije iz košarke i živote.

- Povezivao je iskustvo sa terena, poverenje kod ljudi sa neumornom željom da napreduje. Svi koji su ga gledali u poslu, a posebno oni srećnici sa kojima je radio, mogu da posvedoče o nepresušnoj energiji osmehu. Dao je sve od sebe i košarka mu to nije zaboravila. Način na koji su se klubovi, Evroliga i NBA liga oprostili dokazuje kolika je njegova veličina. To ne može da uteši njegovu porodicu, ali to je jasan pokazatelj ugleda koji je imao, a vodi se poštenjem, dobrotom, fer-plejom i predanim radom. Ništa neće moći da popuni prazninu posle njegovog odlaska. Negde sam bio savršen par sa njim, on koji je uvek nasmejan i ja koji se nikada ne smejem. Osećam se da sam izgubio partnera, proći će dosta vremena dok se osmeh ne vrati na moje lice. Hvala za sve što si uradio za Megu, daću sve od sebe da se tvoje lice ne zaboravi. Tvoj lik i rad će biti vodilja. Počivaj u miru Dejane, zbogom prijatelju.

12.09 - Marko Kešelj je govorio:

- Poštovana porodico Milojević, želim još jednom da izrazim najdublje saučešće. Nema te reči utehe koje sada mogu da pružim njegovoj porodici. Divio sam mu se na terenu i van njega. Kada mi je trebala motivacija i podrška uvek je bio raspoložen da mi pomogne i razumeo je sve. Košarka je bila njegov život. Svojom pozitivnom energijom izvlačio je iz nas najbolje. Deki je bio prijatelj, drug, mentor, vođa. U ime države Srbije osećam obavezu da još jednom kažem veliko hvala za sve što je uradio kao igrač, trener, član reprezentativnih selekcija, ambasador naše zemlje u svetu. Neka mu je večna slava.

12.05 - Predrag Danilović, predsednik Košarkaškog saveza Srbije, obraito se okupljenima:

- Još jednom bih želeo da izjavim saučešće porodici Milojević, ali i košarkaškoj porodici Srbije. Nije postojao onaj ko Dejana nije poštovao i voleo. Napustio nas je veliki košarkaš, sjajan trener i veliki čovek, čovek bez ijedne mrlje. Nosio je u sebi žar, energiju, srčanost, pozitivnu drskost... Bio sam jedan od učesnika inicijative dovođenja Dejana u Partizan kada sam bio na funkciji u tom klubu. Svi su mu verovali bez pogovora. I igrači i treneri. Svi koji su ga makar malo poznavali, mnogo su ga voleli. Njegov karakter, otvorenost za učenje i želja da se pomogne svakom članu kolektiva vodili su ga kroz karijeru. Bio je istinski patriota, voleo je reprezentaciju i svoju zemlju. Osećao sam u sebi da je to bio samo početak jer sam bio siguran da će Dejan voditi reprezentaciju na nekom velikom takmičenju. Na moju žalost, to se neće dogoditi. Neka mu je laka crna zemlja - poručio je Danilović.

Кomemoracija povodom smrti Dejana Milojevića biće održana u Skupštini grada Beograda u subotu 10. februara sa početkom u 12.00 (RTS1). Dejan Milojević će biti sahranjen u ponedeljak 12. februara u 13.30 na Novom bežanijskom groblju. Opelo počinje u 13.00 časova. pic.twitter.com/R2tVVcpjcM — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) 07. фебруар 2024.

12.00 - Komemoracija je počela minutom ćutanja. Sin i supruga Dejana Milojevića nisu mogli da zadrže suze.

11.45 - Članovi Milojevićeve porodice su stigli u Skupštinu grada, kao i neka velika imena iz sveta košarke, dugogodišnji prijatelji i saradnici. Među njima su Miško Ražnatović, Dejan Tomašević, Aleksandar Džikić, Ostoja Mijailović...

Uoči početka komemoracije:

Košarkaški savez Srbije je saopštio da će komemoracija biti održana u subotu, a sahrana košarkaške legende u ponedeljak 12. februara na Novom bežanijskom groblju u Beogradu.

Šira javnost u Srbiji duboko je pogođena odlaskom velikog Miloja, košarka je izgubila fantastičnog radnika, a ono što je najvažnije, porodica je ostala bez voljenog Dekija.

Milojević je ostavio veliki igrački trag u Partizanu, klubu u kojem je i završio karijeru, pre nego što je postao trener. Od 2012. do 2020. godine je vodio Megu, zatim je postao trener Budućnosti, a 2021. otišao je u NBA gde je radio kao bliski pomoćnik Stivu Keru u Golden Stejtu sa kojim je postao šampion 2022. godine.

Vest o njegovoj smrti odjeknula je širom planete, a prizore sa oproštaja Partizana i njegovih navijača iz Beogradske arene gledali su i košarkaši Voriorsa, ekipe koja je i sama odala poslednju počast Milojeviću.

Autor: