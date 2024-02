JOKIĆ SA ĆERKOM POSETIO NHL UTAKMICU: Hala se tresla, dobio ovacije navijača (VIDEO)

Srpski košarkaš i dvostruki MVP NBA lige Nikola Jokić je Ol-star pauzu iskoristio kako bi zabeležio novi nastup na utakmici zvezda, a isto tako da poseti druge sportske događaje u Americi.

On je na meč NHL-a između timova Kolorado Avalančea i Vankuver Kenaksa došao u pratnji svoje ćerke Ognjene.

Dočekan je na pravi način pred domaćom publikom u Denveru, kao MVP, pa je dobio ovacije cele hale, koja mu je upravo to skandirala, što je izvuklo osmeh sa njegovog lica.

Nikola Jokic is going to end up being John Elway level famous in Denver but he really just wants get some queso from Illegal Pete’s in peace.



