JOKIĆ OČARAO LEGENDU NBA LIGE: Dominantniji je od Vilta Čembrlena, biće opet MVP

Fantastične partije pruža Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa. Niko ne može da bude ravnodušan na ono što iz utakmice u utakmicu prikazuje Srbin, pa ni NBA legenda Kevin Garnet. Nekadašnji igrač Boston Seltiksa koji je 15 puta bio učesnik Ol stara, takođe i NBA šampion, MVP lige i još mnogo, mnogo toga, smatra da će igrač tima iz Kolorada opet biti najkorisniji igrač lige.

I ne samo to, utisak Garneta je da je Jokić trenutno dominantniji od Vilt Čembrlena (a podsetićemo da je to jedini igrač koji je ubacio 100 poena na jednoj utakmici) u ono vreme.

- Biram Jokića za MVP-a... Ono što Džoker radi u našoj ligi, ne samo atletski... On ruši rekorde... Trenutno je dominantniji od Vilta Čemberlena - rekao je nekadašnji krilni centar.

