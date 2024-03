NAVIJAČI SKANDIRALI JOKIĆU KAD JE ODLAZIO U SVLAČIONICU! Pogledajte šta je uradio kada se vratio na teren (VIDEO)

Nakon što je dva puta uzastopno dobio MVP nagradu, prošle sezone je ostao bez iste, ali je stigao do šampionske titule i trofeja namenjenog najkorisnijem igraču finalne serije.

Kako sada stoje stvari, dobre su šanse da u aktuelnoj sezoni bude izabran za MVP-a.

Ako pitate navijače Denvera, dilema ne postoji.

Jokić je dominirao protiv Bostona, a već po odlasku u svlačionicu nakon prvog poluvremena "Bol arenom" se orilo "MVP! MVP! MVP!".

Srbin je na taj način ispraćen sa terena, a nekih 10-15 minuta kasnije imao je najlepši mogući doček.

Kada je nakon pauze izašao iz tunela na parket, Somborac je obavio nešto što je već postala tradicija. Interakcija sa ćerkicom Ognjenom koja je navijala sa tribina nije prošla neprimećeno.

Wholesome moment of Nikola Jokić talking to his daughter as he is coming out of halftime pic.twitter.com/m0s7wurOIo