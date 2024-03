DOMINACIJA BOGDANOVIĆA! Srbin u prvom napadu na utakmici potvrdio da igra SEZONU KARIJERE! Nikada ranije nije ovo uradio!

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović odigrao je veoma dobro u pobedi Atlante nad Memfisom rezultatom 99:92.

Hoksi su zadali sebi ozbiljan posao pošto su prvu četvrtinu izgubili sa 11 poena razlike, pa su u nastavku morali da "jure" rivala. Već na poluvremenu je bilo nerešeno, a u trećoj deonici je napravljena razlika dovoljna za pobedu.

Bogdanović je imao ulogu startera i za 35 minuta u igri postigao je 16 poena uz šest kokova, tri asistencije, dve blokade, jednom ukradenom, ali i četiri izgubljene lopte.

Bogdan Bogdanovic has officially scored 1,000+ points in a single season for the first time in his career 🐐 pic.twitter.com/KpfiUdJZs5