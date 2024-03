'TO JE DOKAZ DA JE MOJ METOD ISPRAVAN' Marina Maljković o olimpijskom žrebu za košarkašice: Raduje me što je ovo najteže takmičenje ikada!

Košarkašice Srbije izborile su plasman na Olimpijske igre preko kvalifikacionog turnira u Brazilu. Dobile su i rivalke u grupnoj fazi turnira, a sada ih je prokomentarisala i Marina Maljković

Ženska košarkaška reprezentacija igraće u grupi A sa ekipama Španije, Kine i Portorika, selektorka Maljković kaže da ne mari za rivalke, već joj je bitno samo jedno a to je rad.

- Ko god da je sa nama u grupi, moj pristup je isti – rad, rad i samo rad. Treće Olimpijske igre za redom su dokaz da je taj metod ispravan. Igračice se menjaju, ali je metod isti. Naša ekipa je jako, jako mlada i nova, a takmičenje je izuzetno teško. Samo naivni mogu da misle da se bilo gde u muškoj ili ženskoj košarci i u svim ostalim sportovima neće pojaviti najbolji sportisti ovoga sveta. Svi će doći i svi će igrati Olimpijske igre u Parizu. Činjenica je da je Pariz poseban, to nema nikakve dileme. Činjenica je i da će ovo biti najteže takmičenje po mišljenju mnogih stručnjaka, kad je ženski košarkaški turnir u pitanju i to me raduje. Raduje me zbog ženske košarke, raduje me zbog ženskog sporta, tako da uprkos mladosti koju imamo, uz ogroman rad ovog leta, trudićemo se da sakrijemo sve naše mane i da spremne idemo na to najteže svetsko takmičenje - kaže Marina Maljković

Olimpijske igre u Parizu održavaju se od 26. jula do 11. avgusta 2024.

