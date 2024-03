BIO KAPITEN ZVEZDE, IGRAO SA TUMOROM, PA OSTAO BEZ NOGE! Tragična priča velikog talenta: Opaka bolest ga KOŠTALA ŽIVOTA!

Ivan Ćorović bio je jedan od najvećih talenata KK Crvena zvezda, ali je umesto velike karijere, igrom sudbine doživeo najveću moguću tragediju.

U avgustu prošle godine Ćorović je preminuo, a Zvezda se od njega tada oprostila emotivnom porukom.

- KK Crvena zvezda sa velikom tugom obaveštava javnost da je u petak 11.08.2023.godine u 26.godini života preminuo naš Ivan Ćorović.

Ivan je bio naš kapiten, i predvodnik juniorske ekipe Crvene zvezde u kojoj su stasavali i Boriša Simanić, Aleksa Radanov, Aleksa Uskoković, Stefan Đorđević… Koja je 2016.godine najavila velike domete stigavši do finala Evrolige u Berlinu.

Ivan Ćorović je igrao u kadetskoj i juniorskoj selekciji KK Crvena zvezda, stigao je do dva finala Evrolige u Madridu i Berlinu.

Samo godinu dana kasnije počinje Ivanova borba sa opasnom bolešću zbog koje je bio primoran da prekine košarkašku karijeru koja je obećavala mnogo. Ovu utakmicu naš Ivan je izgubio, boreći se onako kako je igrao i košarku, ne žaleći se na bilo šta – do samog kraja.

KK Crvena zvezda Meridianbet sa velikom tugom obaveštava javnost da je u petak 11.08.2023.godine u 26.godini života preminuo naš Ivan Ćorović #kkczhttps://t.co/8EKYmtBjOn — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 11. август 2023.

KK Crvena zvezda, kompletan menadžment na čelu sa predsednikom kluba, kompletan igrački kadar, mlađe selekcije, Ivanovi bivši treneri Slobodan Klipa, Aleksandar Glišić i Steva Mijović, svi zaposleni u klubu, izražavaju porodici Ivana Ćorovića izraze najdubljeg saučešća.

Ivan Ćorović, kapiten Crvene zvezde (i za nas će to zauvek ostati) biće sahranjen 13.avgusta u Šavniku u Crnoj Gori.

Neka mu je večna slava i hvala - stajalo je tada u saopštenju Crvene zvezde.

Pred Ćorovićem je bila velika karijera ali mu je tumor na kolenu napravio pakao od života. On je čak osam meseci igrao u ovom stanju misleći da je u pitanju hematom, a kada je otkriveno da je to u stvari tumor krenule su i velike muke.

- Sve je počelo u februaru 2017. godine. Prvo se pojavio tup bol u kolenu, kao da sam dobio neki udarac. Dijagnoze su bile razne… U martu sam uradio magnetnu rezonancu i rekli su mi da je hematom. Ja sam nastavio da igram i treniram, tad sam iz prvog tima FMP prekomandovan u juniorski tim Zvezde. Sećam se poslednje utakmice u crveno-belom dresu. Vezao sam 11 poena u trećoj četvrtini, napravili smo razliku i pobedili u finalu juniorskog prvenstva. Dva dana posle toga sam otišao na pripreme reprezentacije Crne Gore. Igrali smo Evropsko prvenstvo na Kritu i obezbedili opstanak u diviziji. To se desilo na pretposlednjoj utakmici, koju smo 57 sekundi pre kraja gubili osam razlike. Uspeli smo da stignemo i u produžetku dobijemo. Došao sam kući posle EP i uzeo taj meč da pogledam na TV. Tek tu primećujem da loše trčim - otkrio je svojevremeno u intervjuu za "24sedam" Ćorović, pa je u dahu nastavio:

- Ljudi su to očigledno videli, ali ja nisam bio svestan. Rekao sam odmah sebi da moram što pre da rešim taj problem. Misleći da je i dalje taj hematom, počinjem da radim sve suprotno od onoga što je potrebno – laseri, struje… To se nikako ne radi kada je tumor. A mi tada nismo znali pravu dijagnozu… Posle odlazim u Beograd, počinju mi pripreme sa prvim timom FMP. Radim još dve magnetne rezonance i ultrazvuk, doktori ponovo govore da je hematom. Dolazi 31. avgust, klub sa mnom raskida sporazumno ugovor, sa željom da negde odem da se razvijam. Četiri dana kasnije na snimcima koje sam svojevoljno i detaljno uradio saznajem da imam ozbiljan zdrastveni problem.

Govorio je i kako je igrao pod velikim bolovima.

- Osećao sam samo bol kad se završi trening ili utakmica. Ali razmišljao sam da ću izdržati još malo dok prođu bitne utakmice i da ću se onda posvetiti lečenju. Nisam ni mislio da će lečenje ovoliko potrajati.

Tumor je najpre lečen hemoterapijama, da bi usledile dve operacije, a na kraju je ostao bez noge koja je morala da bude amputirana iz kuka.

- Primio sam pet hemioterapija. Posle toga sam imao operaciju pa još devet zaštitnih hemioterapija. To je trajalo godinu dana i posle je još godinu sve bilo u redu. Upisao sam fakultet u Nikšiću, želeo da učim za trenera, ali nije mi se svidelo. Razmišljao sam šta ću dalje i odlučio da upišem Mašinski. Međutim, godinu i po posle operacije imao sam novu intervenciju. Bila je to laka operacija, ali nisam mogao posle nje da se vratim u normalu. Ove godine u februaru sam otišao na kontrolu i video da se tumor vratio i da je porastao desetak centimetara. Jedino rešenje bila je amputacija noge iz kuka. Bio je to logičan sled događaja. Bio sam spreman, pripreman na to u podsvesti od početka lečenja. Mogu sad da kažem da sam amputaciju savršeno podneo, kao da se ništa nije desilo - istakao je Ćorović u razgovoru za "24sedam".

Zatim se susreo i sa novim problemima

- To je vezano za invalidsku penziju. Otišao sam komisiju i odbili su me. Mislim da nisu sve ni pročitali, a objašnjenje im je bilo da nisam imao metastaze. Hvala Bogu da ih nisam imao, ali stvarno ne postoji šansa da ja to ne dobijem. Žalio sam se, pa ćemo videti kako će se odvijati. Ako ne promene odluku, onda ću ih tužiti. Pitaju me posle ljudi što ne tražim vezu, a ja kažem pa šta će mi veća veza od proteze. Kako da tražim vezu da pokažem da sam invalid, kad nemam nogu. Ali ajde, da smo mi zdravi, pa će se sve to rešiti - rekao je svojovremeno Ćorović.

Ipak, invalidsku penziju nije dočekao i preminuo je u avgustu 2023. godine, te je ostavio čitav košarkaški svet u žalosti.



Stigao da debituje za prvi tim Uspeo je Ivan Ćorović da debituje za seniorski tim Zvezdine filijale FMP Železnika i to u meču protiv MZT-a. - Dobio sam tada šansu i načeo tripl-dabl. Šalim se na svoj račun, jer sam upisao koš, asistenciju i skok. Taman me krenulo. Bilo je raznih šala i anegdota i posle cele ove situacije. Kako sam ljude cimao kad sam bio ćelav i sa ožiljkom na nozi. Svi su mislili da sam kriminalac, tako su me gledali. A ja vesele prirode, pa sam se šalio, mislili ljudi da sam čovek iz podzemlja. Ne znaju moju priču. Tako da generalno, i sad sa protezom kako mi je Marko Lukić omogućio da imam zglob i da mogu da ga vrtim, mogu da je postavim u razne položaje, pa traumiram ljude redovno. A on je to napravio da bi mi pomogao - rekao je u opširnom intervjuu za "24sedam" Ivan Ćorović svojovremeno.