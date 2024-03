NIKO NIKADA KAO JOKIĆ! Srbin postavio NESTVARAN rekord i ušao u VEČNOST

Nikola Jokić nastavio je da pomera granice u NBA ligi i postavio je jedan rekord koji nikada niko pre njega nije uspeo!

Poražen je Denver od Finiksa rezultatom 104:97, dobili su Nagetsi opomenu pred velike borbe za odbranu prstena, ali je Jokić ponovo bio na nivou i sa 22 poena, deset asistencija i devet skokova držao je tim koliko je mogao.

Ovaj učinak uspeo je da pogura Jokića u večnost, a čelnici NBA lige su se momentalno oglasili i čestitali. O čemu se zapravo radi?

An unprecedented five-year run for the Joker! 🃏🤯 pic.twitter.com/XurroxE8yH