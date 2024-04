NE POMAŽE NI MONSTRUOZNI NIKOLA JOKIĆ! Klipersi SRUŠILI Denver posle velike DRAME, Srbin promašio šut za pobedu! (VIDEO)

Nikola Jokić odigrao je još jednu monstruoznu partiju i upisao je novi tripl-dabl, ali je njegov Denver poražen u gostima od Los Anđeles Klipersa rezultatom 102:100.

Na ovom meču viđena je velika drama, timovi su se smenjivali u vođstvu i obe ekipe imale su dvocifrenu prednost, ali su na kraju Klipersi trijumfovali.

Jokić je meč završio sa 36 poena, 17 skokova i deset asistencija, a imao je priliku da trojkom sa deset metara donese pobedu Nagetsima, ali je veoma težak šut ipak promašio.

PJ Tucker clamped up the 2x MVP and reigning Finals MVP Nikola Jokic.



PJ Tucker had 0 points, 0 steals, 0 blocks, and the worst box plus/minus on the Clippers with -12.



[H/T: @ohnohedidnt24]



pic.twitter.com/zPIUcvL3Ux