BRAVO, BRE Bogdanović oborio VAŽAN rekord u NBA ligi, zbog OVOGA je to ČUDO (VIDEO)

Nije sve tako crno za Bogdana Bogdanovića kada je poraz njegove Atlante od Šarlota u pitanju. Ako ništa drugo, postoji jedna i te kako pozitivna stvar u vezi sa tom utakmicom, a tiče se jednog individualnog dostignuća.

Naime, popularni Bogi je oborio rekord franšize Hoksa po broju postignutih trojki u jednoj sezoni, pošto je u noći između srede i četvrtka stigao do brojke 234, a odmah potom i do 235!

Ovo dostignuće dobija na značaju ako se uzme u obzir da kapiten reprezentacije Srbije za saigrača ima Trea Janga, koji godinama ubedljivo najviše šutira u redovima Hoksa. Zapravo, Bogdanović je upravo njegov rekord oborio.

With his 234th three, Bogdan Bogdanovic passed Trae Young for the Hawks' single-season threes made record.



Bogi got #235 just 22 seconds later.



Trae assisted on both.@LeaderOfHorde | @ATLHawks pic.twitter.com/ePW4fwieSN