JOKIĆ ŠOKIRAO AMERE SVOJIM DORUČKOM! Seo pred kamere i počeo da nabraja: Kajgana sa 5 jaja, slanina, A ONDA... (VIDEO)

Na društvenim mrežama isplivao je jedan izuzetno zanimljiv snimak u kom je glavni akter srpski košarkaš Nikola Jokić.

U okviru jedne reklame, Jokić je izneo svoja iskustva o boravku u hotelima i tom prilikom otkrio da najviše ceni lep pogled i dobru hranu u hotelima.

Najveću pažnju privukao je deo u kom je Jokić govorio o tome šta sve voli da pojede za doručak.

Počeo je da nabraja i nije mogao da se zaustavi:

"Uh... Kajgana od pet jaja, uz to slanina, šunka i spanać. Ne sme da bude tečno, ne sme da bude previše suvo. Mora da bude savršeno. Onda, ovsena kaša - orasi, bademi, borovnice i med. Onda šejk u koji idu banana, šumsko voće i malo soka od jabuke. Bogami, to je oko 5.000 kalorija u tom doručku", nasmejao se Jokić kada je shvatio da je "malo" preterao.

Inače, poznato je da je Jokić veliki gurman i da je tokom karijere imao problema sa viškom kilograma. U NBA je shvatio da mora da promeni navike i da se pridržava saveta nutricionista, pa je pre nekoliko godina doveo svoje telo u red. Trudi se da poštuje režim ishrane koji je doneo željene rezultate, ali postoje trenuci kad da sebi oduška i opusti se.

Nikola Jokić sits down with https://t.co/6AWnPnoUR3 for Perfect 10🃏



Joker really shows off his personality in this one 😭 pic.twitter.com/E6EAoULIK7