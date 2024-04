Željko Drčelić: Igrači i trener dobili podršku uprave Zvezde

Imali smo sastanak odmah posle Efesa, ali nije bilo povišenih tonova i pretnji, već su trener i igrači dobili punu podršku svih nas iz uprave, kaže za Informer Željko Drčelić, predsednik Upravnog odbora Crvene zvezde.

Informer je od nekoliko izvora došao do informacije da je prvi čovek kluba Nebojša Čović okupio igrače dan posle tesne pobede protiv Studentskog centra (83:81) u prvom meču četvrtfinala plej-ofa regionalne lige u kojem se Zvezda ozbiljno kockala i čak u jednom momentu gubila sa 18 razlike.

Navodno su tom prilikom izribani igrači, a onda im je rečeno da moraju kako znaju i umeju da osvoje titulu u ABA ligi.

Uprava uz košarkaše

Drčelić kaže da je održan sastanak uprave bez prisustva igrača i trenera Janisa Sferopulosa, ali i da je sportskom sektoru pružena maksimalna podrška.

- Bio je sastanak samo posle Efesa i to sastanak na kome smo svi prisustvovali i analizirali šta se desilo u Istanbulu. Trener i igrači imaju imaju potpunu podršku svih nas. Nije tačno da je Čović pretio da će leteti glave i da se raspravljao sa trenerom Sferopulosom - kazao je za Informer Željko Drčelić.

Navijači Crvene zvezde skandirali su protiv čelnika kluba tokom i posle utakmice Studentskog centra u "Beogradskoj areni", što je bilo veliko iznenađenje, jer se ništa slično nije dogodilo u poslednjih deset i više godina.

- Ovo je demokratsko društvo i svako ima pravo da iskaže nezadovoljstvo, ako tako misli. Međutim, uprava Crvene zvezde je struktura koja ima više tela i na desetine ljudi i svako radi svoj posao najbolje što može. Nekad i rad ljudi iz uprave ne može da se oslika kroz rezultate, to je sport. Ono što je činjenica, deo obaveza koji je do nas ispunjava se. Svi smo mi samo radnici Zvezde koji daju svoj maksimum u svakom smislu da dođemo do uspeha. Uspesi - trofeji. Hajde da saberemo šta je uprava sve do sada osvojila u prethodnom periodu. Više nego uspešno.

Čović radi odličan posao

Predsednik kluba Nebojša Čović kazao je da kod njega nema nervoze nakon loših partija protiv Efesa i Studenstskog centra, a jasno je poručio nezadovoljnim navijačima:"ko zna bolje, neka dođe i uzme da radi". Pitanje je da li bi neko sad mogao bolje.

- Mislim da Nebojša Čović radi odličan posao, koji nije nimalo lak. Crvena zvezda je klub koji prati milionska armija navijača i očekivanja su ogromna. Znate sa čime smo se sve suočavali u prvom delu sezone, već smo saopštili da nismo zadovoljni rezultatima u Evroligi. Znate i sami neke okolnosti na koje nismo mogli da utičemo. Na kraju krajeva osvojeni kup Kardivoj Korać, imamo prednost domaćeg terena u ABA ligi. Računi se svode na kraju. Svi mi iz uprave verujemo u tim.

Nema pritiska

Čović je nedavno u jednom intervjuu rekao da je došlo vreme da neko drugi preuzme Zvezdu i naveo upravo Drčelića kao idealno rešenje. Čović smatra da je Drčelić čovek koji ima energiju, visprenost i prostor za efikasno pristupanje svemu što su izazovi u košarci.

- Moja funkcija je po statutu kluba već izuzetno odgovorna i obavezujuća. U klubu sam zvanično pet meseci i već sam aktivno uključen u sva dešavanja. Verujem da znate da je predsednik Upravnog odbora izuzetno odgovorna pozicija posebno u klubu veličine Crvene zvezde. Izjavu predsednika kluba sa kojim izuzetno dobro sarađujem vidim samo kao kompliment i dodatnu obavezu. Pritiska nema, nemetnuo sam ga sam sebi, jer sam takav čovek, jer želim da Crvena zvezda pobeđuje i bide uspešna. Cilj svih nas u klubu je uspeh.

Svi željno očekuju duel dva najveća rivala u borbi za trofej u ABA ligi, mada ima i onih koji su pribojavaji tih utakmica. Kada navijačke strasti proključaju obično košarka padne u drugi plan, iako već godinama na trbinama nema gostujučih navijača, što je svakako hendikep za jedne i druge. Često atmosferu podgreju i sami večiti, a Drčelić je jedan od retkih koji poziva na normalizaciju odnosa između Zvezde i Partizana.

- Moje mišljenje se nije promenilo, niti ga menjam svaki dan. Moramo da sednemo i da razgovaramo i da vratimo sve sportske okvire jer samo tako utakmice mogu da budu sportski praznici. U suprotnom, svi smo na gubitku. Čemu prozivke, uvrede i neredi.