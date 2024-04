Miško Ražnatović se pohvalio: Sedmi put uzastopno smo najbolji u Evropi!

Već godinama unazad Miško Ražnatović je među vodećim ljudima kada su u pitanju menadžeri u Evropi, ali i čitavom svetu, o čemu svedoči i to da je najbolji igrač na svetu Nikola Jokić zapravo "kod njega", ali, ovoga puta se pohvalio i konkretnim podacima.

Kako se bliže kraju Evroliga i FIBA Liga šampiona, dok je Evrokup već završen, Jurohups je na svom sajtu objavio i podatke koji potvrđuje da je agencija srpskog menaždera "BeoBasket" ubedljivo najbolji u Evropi.

Naime, BeoBasket suvereno drži prvo mesto sa čak 46 košarkaša. Odmah iza njih je "You" sa 32, dok je na trećem mestu Oktagon sa 26. Potom slede i Wasserman (23), Network (15), Priority (12), Lotsos (9), Sigma (7), Andy Bountogiannis (5), Romaior Sports (5).

Zbog toga se javio i sam Miško.

- Po sedmi put smo najbolji u Evropi - kratko je poručio.



The 7th time in row BeoBasket is the leading European agency! https://t.co/NFgMLnf7fR