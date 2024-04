DETALJI PLJAČKE KOŠARKAŠA NA SVETOJ GORI: Evo koliko su novca ukrali Radmanoviću iz sobe u manastirskom konaku

Čuveni srpski košarkaš Vladimir Radmanović opljačkan je početkom aprila na Svetoj Gori u manastiru Hilandar, a iz sobe u manastirskom konaku mu je ukradeno 350 evra.

Radmanović je u prvoj polovini aprila sa nekoliko prijatelja boravio u poseti manastiru Hilandar na Svetoj Gori.

- Iz sobe manastirskog konaka mu je ukraden novac, što je on prijavio, ali nije utvrđeno ko je tačno novac ukrao - navodi izbor.

Njemu je, kako piše Kurir, ukradeno 350 evra.

- To se desilo u prvoj polovini aprila. On je sa nekoliko prijatelja došao u posetu manastiru Hilandar. Monasi su ga uredno smestili u manastirski konak. Međutim, dok je obilazio znamenitosti Hilandara soba je bila otključana i neko mu je ukrao novac - otkriva naš izvor.

Unutar manastira se razmatralo ko bi to mogao da uradi, odnosno ko bi mogao biti kradljivac.

- Vodila se interna istraga, ali za sada nema rezultata. Sumnja se da je to mogao da učini neko od vernika ko je takođe tog dana bio smešten u konaku, ali za sada nema zvaničnih informacija ko je to počinio. Veruje se da to nije uradio niko od bratstva manastira, ali se nadamo da će dalja istraga utvrditi ko je odgovoran za krađu.

Radmanović je, kako saznajemo, dve noći boravio u konaku manastira Hilandar.

- On je bio u čudu kako je moguće da u jednoj tako velikoj svetinji kao što je Hilandar unutar konaka neko krade. On je inače vernik, poštuje svetinje i rado ih obilazi, a ovo mu nije prvi put da je posetio Svetu Goru i Hilandar - navodi izvor.

Dodaje da je proslavljeni košarkaš bio u čudu zbog krađe, kao i da je nadležnima unutar konaka prijavio krađu.

Inače, Vladimir Radmanović (43) imao je zavidnu NBA karijeru. Igrao je čak za sedam klubova u najjačoj ligi sveta. Takođe je bio deo i reprezentacije Srbije koja je osvojila zlatnu medalju u Indijanapolisu.

Što se tiče privatnog života Vladimir je bio u braku sa Marijom Kilibardom, poznatom srpskom voditeljkom, ali posle samo godinu dana usledio je razvod.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta, bez pismenog odobranje uredništava Kurira, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Autor: