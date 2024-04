Pronađen čovek koga je Jokić udario pesnicom! Isplivali novi detalji iz istrage, progovorio i jedan očevidac

Policija Denvera sopštila je da je u kontaktu sa čovekom koji je na utakmici između Denvera i Lejkersa dobio udarac od Strahinje Jokića.

Video incidenta je postao viralan na internetu, a policija je istakla da niko nije prijavio incident niti je došlo do tužbe odmah nakon utakmice.

Ipak, istraga je pokrenuta i policija je uspela da pronađe napadnutu osobu. Na snimku može da se vidi i drugi Nikolin brat Nemanja, a u blizini odmah iza je i njegova supruga Natalija sa ćerkom Ognjenom. Još uvek se ne zna šta je izazvalo ovaj incident.

Oglasio se i jedan od očevidaca incidenta Kristijan Galjegos.

"Jedan od Jokićeve braće se prilično iznervirao i delovalo je da je preskočio nekoliko redova sedišta iza kako bi se obračunao sa navijačem i onda ga je udario pesnicom. Bio je to veoma šokantan momenat. On je to prihvatio kao šampion, osim što je razmenio nekoliko reči i tada su razdvojeni", rekao je Galjegos.