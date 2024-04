LJUDI U ČUDU GLEDALI DONČIĆEVU ZVER NA TOČKOVIMA: Došao na utakmicu u ROZE-LJUBIČASTOM automobilu - evo i zašto! (VIDEO)

Reprezentativac Slovenije i košarkaš Dalas Maveriksa, Luka Dončić, veliki je fan luksuznih automobila i njegova kolekcija je zaista impresivna.

Sjajnim partijama na košarkaškom terenu omogućio je sebi astronomsku zaradu, a dobar deo nje ulaže u svoj skupoceni vozni park.

Na treći meč plej-of serije protiv Klipersa Luka je došao u roze-ljubičasnom ševroletu koji je privukao neviđenu pažnju.

Luka Doncic arrived in a “Midnight Racer” wrapped ’68 Camaro — inspired by the next colorway of his Jordan Luka 3s pic.twitter.com/E5CaGZHAEV