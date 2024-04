OSTOJA MIJAILOVIĆ POTVRDO: Obradović POTPISAO! Predsednik crno-belih otkrio detalj ugovora

Predsednik KK Partizan, Ostoja Mijailović, obratio se javnosti na vanrednoj konferenciji za novinare.

Predsednik crno-belih je ozvaničio produžetak saradnje sa Željkom Obradovićem.

- Izvinjavam se, zvali smo jutros za danas, idem na put u ponedeljak, važno je pre ovih utakmica u ABA ligi odradimo neke važne stvari, ima novo u Partizanu, naš Željko Obradović je produžio ugovor na još dve sezone. Čestitam Željko na ovom ugovoru, čestitam svim partizanovcima i mislim da nas očekuje sjajan period, radili smo zajedno, odradili smo mnogo na sportskom, organizacije, sama činjenica da smo drugu godinu zaredom najgledaniji klub u Evroligi, to nešto znači. Uspeli smo svi zajedno od uprave do navijača, trenera, celog stručnog štaba, navijača, ovo je kolektivni uspeh. Znam da navijači uvek uspeh gledaju kroz trofeje i rezultate, mi smo uzeli trofej posle decenije, igramo zasluženo Evroligu, ove sezone se borimo da ostane u našim vitrinama, daćemo sve od sebe. Postavićete pitanje, zašto dve godine? Kao partizanovac i predsednik, želim da ostane koliko god bude želeo, reći će i on sam više od tome, šta njemu znači Partizan i šta njemu, ova uprava na čelu sa mnom ima mandat na dve godine, a kao predsednik posle mandata ne mogu da garantujem. Jednostavno, to se uklapa, taj ugovor ne znači ništa, što se tiče Partizana i svih nas, siguran sam u njega.

Obratio se prisutnima i Željko Obradović.

- Hvala Ostoji Mijailovića na rečima i poverenju da i naredne dve godine vodim Partizan kao prvi trener. Svi ostali u upravi kluba su dali saglasnost, bila je obostrana želja. Ovo je moj klub u kome uživam radeći i ovo je prilika da se zahvalim svima i igračima, trenerima i ostalima iz radne zajednice, ali posebna zahvalnost ljudima iz uprave koji stvarno vole Partizan. Diže nas ljubav prema klubu. Nemoguće je izostaviti one zbog kojih se sve radi, to je ogromna armija navijača Partizana.

- Neverovatno je zadovoljstvo prisutno kod nas zbog ljudi koji prate i vole Partizan. Uvek sam imao najlepše reči za njih i opet se zahvaljujem i molim da tako i nastave. Bile su neke stvari na koje trebamo da utičemo svi, a to je da smo plaćali kazne, a ja mislim da su navijači svesni da može i bez toga. Da pružimo slike da može da sve prođe u najboljem redu.

Poslao je poruku za navijače.

- Dobili smo veliki broj mladih navijača, a moramo da im pošaljemo poruku da se sve svodi na fer i sportsku borbu. Utakmice kod nas su postale nešto drugo. Moramo pokazati koliko cenimo bilo koga i da se okrenemo bodrenju svog tima. Molim vas da ekipu Budućnosti dočekaju kao sportske prijatelje, da se osećaju komforno u Areni. Svi dolaze u Arenu zbog ljubavi prema Partizanu. Ima mnogo dece koja sa roditeljima dolaze i moramo im dati primer. Evroliga želi da vidi sjajan ambijent i da budemo primer i nama samima i svim ostalim klubovima. Hvala svima još jednom, daću svoj maksimum, ovo je klub koji osećam i volim i srećan sam što ću svoje vreme provesti u Partizanu.