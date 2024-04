VELIKA ČAST! Legendarni košarkaš stigao tamo gde i pripada! Peđa Stojaković primljen u kuću slavnih

Legendarni srpski košarkaš, Predrag Stojaković, biće primljen u FIBA Kuću slavnih u generaciji 2024.

Svetska kuća košarke odlučila je da osvajača zlatne svrsta među slavne, a sa njim će biti primljeno još sedam imena:

FIBA Kuća slavnih, generacija 2024:

Predrag Stojaković (Srbija)

Danira Nakić-Bilić (Hrvatska)

Mijao Liji (Kina)

Redži Miler (SAD)

Kirk Samjuel Peni (Novi Zeland)

Romain Sato (Centralnoafrička Republika)

Skaidrite Smildzina-Budovska (Letonija)

Selektor Danijel Louel Peterson (SAD)

Introducing... the FIBA Hall of Fame Class of 2024 🌟 pic.twitter.com/XZAYnLS4zl