DA LI JE JOKIĆ POSLAO LEBRONA U PENZIJU?! Oglasio se na društvenim mrežama posle BOLNE eliminacije! Navijači ozbiljno ZABRINUTI!

Košarkaši Lejkersa neslavno su završili sezonu, pošto su doživeli eliminaciju već u proj rundi plej-ofa.

Denver Nagetsi, predvođeni našim Nikolom Jokićem, savladali su Lejkerse rezultatom 4:1 u seriji i poslali Lebrona na odmor, a možda i u penziju...

Lebronu je ovo bila 21. sezona u karijeri, u decembru će napuniti 40 godina, pa su ga novinari nakon bolne eliminacije pitali da li je meč protiv Denvera bio poslednji u dresu Lejkersa.

"Kralj" je odbio da odgovori na pitanje, a dan kasnije odlučio je da se oglasi na društvenim mrežama:

I’ve seen, heard a lot of reports about my future. I said it last night and I’ll say it again. I do not know yet as I’m only thinking about spending time with my family & friends! When I know after speaking with the fam, my counsel as