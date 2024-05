Tragedija u Americi - Bivši NBA igrač preminuo u 33. godini

Tuga!

Darijus Moris, nekadašnji NBA košarkaš, koji je u karijeri nastupao za veliki broj klubova u najjačoj ligi sveta, preminuo je u 33. godini, preneli su tamošnji mediji.

Four-year NBA veteran Darius Morris has passed away at the age of 33, per @ShamsCharania.



Our thoughts and prayers go out to Morris' family 🙏 pic.twitter.com/KjRnsMki9L