Jokićeva MAGIJA NA TERENU i asistencija o kojoj će se pričati

Odigrao je Nikola Jokić neverovatnu treću četvrtinu protiv Minesote i poenima i asistencijama doneo je Denveru prvu dvocifrenu prednost i +14 na kraju deonice (88:74)!

Jedna od tih 12 asistencija koliko je zabeležio posle tri četvrtine bila je čista magija, kada je bukvalno za sekund uhvatio loptu, razmislio i uposlio Džamala Mareja preko celog terena!

Ovome nije bilo teško da neometan zakuca za 64:57 i u tim trenucima krenula je serija Nagetsa kojom su se odlepili. S druge strane, Jokić je uspeo da kompletira dabl-dabl učinak.



What an absurd pass by Nikola Jokic pic.twitter.com/Fy8PwqH9nx