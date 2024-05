JOKIĆEV HEJTER SE JAVIO I ZAPALIO MREŽE! Nije mogao da se suzdrži, morao je da ostavi komentar - 'Ovo je kazna što Jokić radi...'

Košarkaši Denvera pobedili su Minesotu u petoj utakmici plej-ofa polufinala Zapada rezultatom 112:97, pa sada Nagetsi vode sa 3:2 u seriji!

Nagetse je do treće uzastopne pobede nad Minesotom predvodio niko drugi, već srpski košarkaš Nikola Jokić koji je odigrao još jednu partiju za košarkaške udžbenike, pošto je meč završio sa 40 poena, 13 asistencija i sedam asistencija.

Ko bi rekao da će se situacija u ovoj seriji odvijati na ovakav način, pogotovo posle prve dve utakmice iz kojih su Vulvsi oba puta izašli kao pobednici. Ipak, to nije demotivisalo košarkaše Denvera koji su uspeli da se podignu iz nezgodne situacije i u potpunosti se vrate u život, ali i da pokažu zbog čega su aktuelni šampioni NBA lige.

Nakon još jedne brutalne partije srpskog košarkaša, oglasio se i njegov čuveni "hejter", Kendrik Perkins, samo što je ovog puta promenio ploču:

- Ovo je kazna šta Jokić radi ovim ljudima! Bože, blagoslovi Ameriku!



This is PUNISHMENT what Jokic is doing to these people! God Bless America