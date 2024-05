DONČIĆ UDARA NA JOKIĆA? Sprema se SPEKTAKL u NBA ligi: Dalas na krilima MAGIČNOG Slovenca srušio Oklahomu i stigao do meč lopte!

Dalas Maveriksi savladali su Oklahoma Siti Tandere u gostima rezultatom 104:92, poveli su sa 3-2 u seriji i stigli na korak od plasmana u finale Zapadne konferencije gde bismo mogli da gledamo pravi spektakl i duel Nikole Jokića protiv Luke Dončića.

Magični Slovenac odigrao je još jedan maestralan meč i sa 31 poenom, deset skokova i 11 asistencija bio je najzaslužniji što je Dalas stigao na samo jednu pobedu od finala Zapada.

Pored fenomenalne igre u napadu, Dončić je jednom prilikom i izblokirao najboljeg igrača Oklahome Šaja Gildžesa-Aleksandera, te se može reći da je i ova rola u defanzivi bila veoma bitna za konačan ishod meča.

Pored Luke Dončića u timu Maveriksa istakao se još i Džons sa 19 poena, dok je u poraženoj ekipi najbolji bio pomenuti Šaj Gildžes-Aleksander sa 30 poena, šest skokova i osam asistencija.

Ovom pobedom Dalas je stigao na korak od plasmana u finale Zapadne konferencije i čitava Evropa, ali i ostatak sveta sa nestrpljenjem čekaju epilog ostatka ove serije, ali i završnicu sudara Denvera i Minesote (Nagetsi vode 3:2) i trenutno se "crta" da bismo u narednoj rundi mogli da gledamo okršaj Nikole Jokića i Luke Dončića. Slovenac posle meča nije krio zadovoljstvo:

- Samo sam se trudio da igram košarku. Samo sam se na to fokusirao. Nekad zaboravim da je to ono što volim. To je nešto što radim. Moj mentalni fokus je bio samo na tome - istakao je on.

