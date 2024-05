OVOME SE NISU NADALI! Jokić i Nagetsi doživeli DEBAKL! Zakazana majstorica u Denveru!

Denver je propustio prvu meč loptu da se plasira u finale Zapadne konferencije!

Nagetsi su razbijeni na gostovanju Minesoti sa 115:70, pa će putnika u finale odlučiti majstorica (3:3 u seriji). Odlučujući meč igra se u Denveru.

Da, dobro ste pročitali - 45 poena razlike izgubio je tim iz Kolorada.

Bila je to košmarna noć za Jokića i drugove u Mineapolisu. Ništa im nije polazilo za rukom prethodne večeri. Poveli su na početku 9:2 i od tada je na parketu postojao samo domaći tim. Usledila je serija Minesote 20:0 i pitanje pobednika više niko nije postavljao. U jednom momentu razlika je bila 50 poena - 114:64!!!

Osim Nikole Jokića, Nagetsi nisu imali raspoloženih igrača. A, posebna priča je ono što je radio Džamal Marej. As Denvera bio je jedan od najboljih igrača Minesote. Njegova igra bila je pravi horor.

Umesto da "stane" kada je već video da ovo nije njegovo veče, Marej je odlučio da se blamira. Šutirao je do besvesti i promašivao na kraju 18-4 iz igre! Navijačima Denvera sve to bilo je mučno za gledanje.

Porter ne može da se sastavi u poslednjim mečevima u seriji! To je ogroman problem za Denver, posebno zbog promenjive forme Mareja.

Jokić je na kraju ubacio 22 poena uz devet skokova i samo dve asistencije. Razlog za tako mali broj uspešnih dodavanja nalazi se u činjenici da njegovi saigrači nisu uspevali da materijalizuju asistencije Jokića. Poslednji kvartal meča, srpski as je proveo na klupi.

Sa druge strane blistali su Edvards sa 27 i MekDenijels koji je odigrao najbolji meč u plej-ofu sa 21 poena.

Evo kako je izgledao tok meča:

Sramno je što rezerviti Denvera nemaju apsolutni nikakav motiv da bar ublaže debakl koji su doživeli.

114:64 - Šta reći... Na parketu su uveliko rezervni timovi, a razlika je došla do NEVEROVATNIH 50 POENA!

99:63 - Nastavlja se uništavanje Denvera. Srećom, Jokić će poslednju četvrtinu presedeti na klupi. Mada, neće da mu bude lako da gleda ovo na parketu...

